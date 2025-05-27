В Норвегии грузовое судно, севшее на мель у жилого дома, отбуксировали обратно в море

Сегодня норвежские спасатели отбуксировали обратно в воду грузовое судно, которое на прошлой неделе село на мель в нескольких метрах от жилого дома, сообщил руководитель компании, возглавлявшей операцию.
Контейнеровоз Salten в четверг рано утром, войдя в фьорд Тронхейма, сел на мель всего в нескольких метрах от жилого дома.
«Было приятно встретить, но пора и честь знать», - сказал хозяин дома Йохан Хельберг во вторник в интервью норвежскому телевидению.
Контейнеры на судне, за исключением тех, что сняли с носа для облегчения, все еще находятся на борту и будут разгружены сегодня вечером, сообщил генеральный директор BOA Offshore Оле Т. Бьёрневик агентству AFP, добавив, что операция заняла всего 30 минут.
«Судно только что отбуксировали обратно в воду», - отметил он, добавив, что сейчас проводится осмотр 135-метрового судна.
По словам Хельберга, прожившего в этом доме 25 лет, обычно суда при входе во фьорд поворачивают налево или направо. «Но это судно пошло прямо», - добавил он.
Никто из 16 членов экипажа не пострадал.