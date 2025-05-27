Министр Террас утвердил повышение цены на универсальные почтовые услуги

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас подписал сегодня постановление, согласно которому повышаются тарифы на универсальные почтовые услуги.
Среднее повышение цен составит около 20 процентов. Например, пересылка простого письма будет стоить 1,5 евро вместо прежних 1,3 евро, а отправка экспресс-письма подорожает до 2,6 евро (ранее - 2,3 евро). Увеличатся и расценки на международные письма и посылки - в среднем на 14 и 23 процента соответственно.
В министерстве объяснили, что средний житель Эстонии отправляет менее одного письма или открытки в год, поэтому подорожание не повлияет на доступность услуги для большинства людей.
По словам Хендрика Йоханнеса Терраса, повышение тарифов поможет Eesti Post сократить убытки и продолжить работу во всех регионах страны. «Повышение цен поможет сократить убытки предприятия, что, в свою очередь, позволит и дальше отправлять и получать письма и посылки в любой точке Эстонии», - отметил министр.
Постановление о новых тарифах вступит в силу на третий день после публикации в Riigi Teataja. После этого Eesti Post должен заранее оповестить клиентов об изменениях и сроке их введения.
Параллельно министерство готовит изменения в Законе о почте, чтобы обновить систему финансирования универсальных почтовых услуг.
Eesti Post, работающий под брендом Omniva, вправе оказывать как универсальные, так и внутренние и международные почтовые услуги. Оказание универсальной почтовой услуги регулируется специальной лицензией, которая выдается на основании открытого конкурса Департамента конкуренции. Нынешний договор с Eesti Post действует до 2029 года.