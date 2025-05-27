Министр Террас утвердил повышение цены на универсальные почтовые услуги

Среднее повышение цен составит около 20 процентов. Например, пересылка простого письма будет стоить 1,5 евро вместо прежних 1,3 евро, а отправка экспресс-письма подорожает до 2,6 евро (ранее - 2,3 евро). Увеличатся и расценки на международные письма и посылки - в среднем на 14 и 23 процента соответственно.

В министерстве объяснили, что средний житель Эстонии отправляет менее одного письма или открытки в год, поэтому подорожание не повлияет на доступность услуги для большинства людей.

По словам Хендрика Йоханнеса Терраса, повышение тарифов поможет Eesti Post сократить убытки и продолжить работу во всех регионах страны. «Повышение цен поможет сократить убытки предприятия, что, в свою очередь, позволит и дальше отправлять и получать письма и посылки в любой точке Эстонии», - отметил министр.

Постановление о новых тарифах вступит в силу на третий день после публикации в Riigi Teataja. После этого Eesti Post должен заранее оповестить клиентов об изменениях и сроке их введения.

Параллельно министерство готовит изменения в Законе о почте, чтобы обновить систему финансирования универсальных почтовых услуг.