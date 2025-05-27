Раскрыты дьявольские планы завербованных Россией диверсантов

Дитер С. начал свою диверсионную карьеру в 2014 году в составе незаконного вооруженного формирования на востоке Украины, а завершил в рядах российской террористической ячейки, действующей в Германии. На этой неделе над ним начался судебный процесс в строго охраняемом зале суда в Мюнхене.