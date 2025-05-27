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Раскрыты дьявольские планы завербованных Россией диверсантов

Перевод: Сергей Светлов
Пожар на крупном полигоне по переработке отходов недалеко от Бонна, Германия, 17 мая 2025 года.

В мюнхенском зале суда недавно были раскрыты схемы российской разведки - с финансированием через ее кошельки - по созданию подпольных преступных сетей, в которые вовлекаются местные самозваные пироманы и изготовители взрывных устройств.

Дитер С. начал свою диверсионную карьеру в 2014 году в составе незаконного вооруженного формирования на востоке Украины, а завершил в рядах российской террористической ячейки, действующей в Германии. На этой неделе над ним начался судебный процесс в строго охраняемом зале суда в Мюнхене.

По версии немецкой прокуратуры, Дитер С. совместно с двумя сообщниками планировал ряд подрывов и поджогов на территории Германии. В числе целей значились военная база США, нефтеперерабатывающее предприятие и транспортная инфраструктура, сообщает «Радио Свободная Европа».

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