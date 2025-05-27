Латвия призывает страны ЕС полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России

Министр иностранных дел Латвии заявила, что увеличение выдачи шенгенскиз виз россиянам - это угроза безопасности ЕС.
Глава МИД Латвии Байба Браже опубликовала твит, в котором сообщила, что Рига призывает всех союзников по ЕС прекратить выдачу виз гражданам России.
«Латвия призывает страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам России, ссылаясь на соображения безопасности. Количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с показателем за 2023 год», - заявила Браже.
Latvia calls on the EU countries to halt visa issuance for Russian citizens, citing security concerns.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 25, 2025
“The number of Schengen visas issued to Russian passport holders in 2024 has increased by 25 % compared to ‘23 figures”. https://t.co/yhn8fl6VPa
По данным МВД Латвии, в 2024 году гражданам России выдали 565 тысяч шенгенских виз, из них 90% (508 тысяч) - с целью туризма. В 2023 году россияне получили 520 тысяч виз. Согласно информации SchengenVisaInfo, в прошлом году больше всего заявлений на получение визы от россиян поступило властям Италии, отмечает «Настоящее время».
Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что страны ЕС должны признать, что находятся в условиях гибридной войны.
«В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Поэтому я призываю все страны - члены серьезно осознать угрозу», - сказал он.
Rus.Postimees обратился за комментариями в МИД Эстонии.
Ранее Латвия первой из стран Балтии начала процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете на использование, производство и хранение противопехотных мин.
«Принимая во внимание динамику развития ситуации региональной безопасности, Латвийской Республике важно не ограничивать гибкость действий и применять различные системы вооружений и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан. По оценке Латвийской Республики, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения повышают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями», - говорил Козловскис в пояснительной записке к законопроекту.