Во вторник, 27 мая, в Лудзенском крае латвийские пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщила агентству LETA в Государственной пограничной охране страны. Об этом пишет Rus.Tvnet.
Во время патрулирования границы в Малнавской волости пограничники заметили в воздухе объект, которые летел из России в Латвию и приземлился на лугу в 100 метрах от границы.
Обследовав объект, пограничники установили, что это метеорологический зонд, к которому прикреплена обернутая полиэтиленовой пленкой коробка с 30 000 контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Государственная пограничная охрана по факту контрабанды в крупном размере начала уголовное расследование.