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ФОТО Необычная схема: в Латвию доставили контрабандные сигареты из России на метеозонде (1)

На метеорологическом зонде в Латвию переброшены контрабандные сигареты

Во вторник, 27 мая, в Лудзенском крае латвийские пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщила агентству LETA в Государственной пограничной охране страны. Об этом пишет Rus.Tvnet.

Во время патрулирования границы в Малнавской волости пограничники заметили в воздухе объект, которые летел из России в Латвию и приземлился на лугу в 100 метрах от границы.

Обследовав объект, пограничники установили, что это метеорологический зонд, к которому прикреплена обернутая полиэтиленовой пленкой коробка с 30 000 контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Государственная пограничная охрана по факту контрабанды в крупном размере начала уголовное расследование.

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