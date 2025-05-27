Пхеньян заявил, что американский «Золотой купол» грозит «космической ядерной войной»

Северная Корея раскритиковала план США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», о чем на минувшей неделе объявил президент США Дональд Трамп. Пхеньян предупреждает, что он может «превратить космическое пространство в потенциальное поле ядерной войны».

По сообщениям государственных СМИ Северной Кореи, Министерство иностранных дел страны назвало этот план «вершиной самодовольства и высокомерия».

Северокорейский МИД обвинил Вашингтон в «решимости… милитаризировать космическое пространство» и предупредил, что этот план может вызвать «глобальную гонку ядерных и космических вооружений».

Трамп утверждает, что система, которая по планам обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй уже к концу его президентского срока, то есть через четыре года.

По словам президента, «Золотой купол» будет построен на «технологиях следующего поколения», и в его состав войдут наземные, морские и космические компоненты. В космосе будет размещены системы предупреждения и перехватчики.

«Золотой купол» должен будет перехватывать любые ракеты, запущенные по США, в том числе гиперзвуковые. Трамп заявил, что новая система будет перехватывать ракеты, «даже если они запущены с другого конца света».

По словам старшего аналитика Корейского института национального объединения Хон Мина, Пхеньян, вероятно, рассматривает «Золотой купол» как угрозу, которая может «значительно ослабить» его ядерный арсенал.