Пхеньян заявил, что американский «Золотой купол» грозит «космической ядерной войной»

Северокорейский МИД предупредил, что новая система ПРО может вызвать «глобальную гонку ядерных и космических вооружений». «Золотой купол» должен прикрыть США от «нового поколения» воздушных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты.
Северная Корея раскритиковала план США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», о чем на минувшей неделе объявил президент США Дональд Трамп. Пхеньян предупреждает, что он может «превратить космическое пространство в потенциальное поле ядерной войны».
По сообщениям государственных СМИ Северной Кореи, Министерство иностранных дел страны назвало этот план «вершиной самодовольства и высокомерия».
Северокорейский МИД обвинил Вашингтон в «решимости… милитаризировать космическое пространство» и предупредил, что этот план может вызвать «глобальную гонку ядерных и космических вооружений».
Трамп утверждает, что система, которая по планам обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй уже к концу его президентского срока, то есть через четыре года.
По словам президента, «Золотой купол» будет построен на «технологиях следующего поколения», и в его состав войдут наземные, морские и космические компоненты. В космосе будет размещены системы предупреждения и перехватчики.
«Золотой купол» должен будет перехватывать любые ракеты, запущенные по США, в том числе гиперзвуковые. Трамп заявил, что новая система будет перехватывать ракеты, «даже если они запущены с другого конца света».
По словам старшего аналитика Корейского института национального объединения Хон Мина, Пхеньян, вероятно, рассматривает «Золотой купол» как угрозу, которая может «значительно ослабить» его ядерный арсенал.
«Если США завершат свою новую программу противоракетной обороны, Северная Корея будет вынуждена разработать альтернативные средства, чтобы противодействовать ей или прорвать ее», - сказал он.
В 2022 году Северная Корея приняла закон, провозглашающий ее ядерным государством, и в последние годы провела испытания различных баллистических и крылатых ракет.
В начале этого года Пхеньян заявил, что испытал новую баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, которая «надежно сдержит любых соперников в Тихоокеанском регионе».
«Золотой купол» вызвал озабоченность и в Китае. Пекин заявил на прошлой неделе, что «серьезно обеспокоен» «Золотым куполом», который, по его мнению, имеет сильный наступательный потенциал.
«Соединенные Штаты, проводя политику "Америка прежде всего", одержимы стремлением к абсолютной безопасности для себя, - заявило Министерство иностранных дел Китая. - Это нарушает принцип, согласно которому безопасность всех стран не должна ставиться под угрозу, и подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность».
Многие аналитики считают, что обновление оборонных систем США необходимо, но некоторые предупреждают, что процесс разработки «Золотого купола» будет непростым из-за технических и политических проблем.
Значительным препятствием может стать и стоимость проекта, которая может поглотить значительную часть оборонного бюджета США.
В новом законопроекте о бюджете на «Золотой купол» первоначально выделено 25 млрд долларов. Эти деньги упомянуты в проекте «Одного Большого Прекрасного Закона», который внесен администрацией Трампа в Конгресс, но еще не принят. Бюджетное бюро Конгресса США подсчитало, что одна только космическая составляющая «Золотого купола» может обойтись в 524 миллиарда в течение 20 лет - значительно больше озвученной Трампом суммы в 175 млрд долларов.