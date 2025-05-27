Европейский союз берет масштабный оборонный кредит

Совет ЕС сегодня договорился о создании специального финансового инструмента для реализации Европейского плана действий по безопасности (SAFE). Это означает, что Европейская комиссия привлечет на финансовых рынках 150 миллиардов евро и направит эти средства государствам ЕС для увеличения вложений в такие ключевые направления, как противовоздушная и противоракетная оборона, производство дронов и внедрение других современных военных технологий.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что нынешняя ситуация требует экстраординарных решений. «Сегодняшнее соглашение по кредитному инструменту SAFE - важный шаг вперед. Теперь Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. Благодаря SAFE мы инвестируем не только в обороноспособность Евросоюза, Украины и всего континента, но и укрепляем технологическую и промышленную базу европейского оборонного сектора. Вопрос стоит о готовности к обороне и об устойчивости. Цель - создать эффективный единый рынок обороны. Европа действует целенаправленно, едино и с четким планом, чтобы обеспечить оборонную готовность к 2030 году», - заявила фон дер Ляйен.