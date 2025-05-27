Гуманитарный фонд Газы начал распределять помощь в анклаве. Почему ООН отказывается с ним работать?

Экри сменил Джейка Вуда, оставившего свой пост в воскресенье. Вуд заявил, что система распределения помощи группы не может функционировать с соблюдением принципов «гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости».

Руководство GHF отвергло критику, обвинив «тех, кто получает выгоду от существующего положения вещей», в том, что они больше заинтересованы в «разрушении системы, чем в доставке помощи».

В фонде заявляют, что система полностью соответствует гуманитарным принципам и к концу недели обеспечит продовольствием миллион палестинцев.

Механизм распределения помощи предусматривает, что прошедшие проверку палестинцы будут получать коробки с продуктами питания и предметами гигиены для своих семей в небольшом числе пунктов распределения, расположенных в основном в южной части Газы. Пункты будут охраняться американскими подрядчиками, а израильские войска будут патрулировать периметр.

Мужчины уносят какие-то коробки из неуказанного места. Фото: Gaza Humanitarian Foundation/Handout via Reuters

ООН и другие гуманитарные организации настаивают, что не будут сотрудничать с любой схемой, которая не уважает основные гуманитарные принципы.

Они предупредили, что система, по которой работает GHF, практически недоступна людям с ограниченной мобильностью, в том числе раненым, инвалидам и пожилым людям, она вынудит их к дальнейшему перемещению, подвергнет тысячи людей опасности, поставит оказание помощи в зависимость от политических и военных целей и создаст неприемлемый прецедент для доставки помощи по всему миру.