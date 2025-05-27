Гуманитарный фонд Газы начал распределять помощь в анклаве. Почему ООН отказывается с ним работать?

Новая группа по распределению гуманитарной помощи, созданная в рамках американо-израильской инициативы, начала работу в Газе - несмотря на то, что ее исполнительный директор накануне подал в отставку, пишет Би-би-си.
Гуманитарный фонд Газы (GHF) сообщил, что грузовики с продовольствием пришли в безопасные места, и началась раздача помощи населению. Где и сколько помощи было роздано, не сообщается.
Объекты GHF охраняют частные американские вооруженные охранники. Фонд рассчитывает занять место главного поставщика гуманитарной помощи в Газе, вытеснив с этой роли институты ООН.
ООН и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с GHF, заявив, что планы фонда противоречат гуманитарным принципам и, похоже, «используют помощь в качестве оружия».
Израиль утверждает, что ХАМАС разворовывает поставляемую в Газу гуманитарную помощь, и поэтому требуется новый механизм ее распределения. Группировка отрицает эти обвинения.
В заявлении, распространенном вечером в понедельник, GHF объявил, что «начал операции в Газе» и доставил «грузовики с продовольствием на свои безопасные пункты распределения, где началась раздача помощи жителям Газы».
«Еще больше грузовиков с гуманитарной помощью будут доставлены [во вторник], и поток помощи будет увеличиваться с каждым днем», - говорится в заявлении.
На фотографиях, предоставленных GHF, видно, как более десятка мужчин выносят коробки из неустановленного места.
Би-би-си запросила у GHF информацию о том, сколько грузовиков с гуманитарной помощью прибыло и сколько человек смогли получить помощь, но пока не получила ответа.
В заявлении GHF также говорится, что Джон Акри, бывший высокопоставленный сотрудник USAID - агентства правительства США, ответственного за управление иностранной помощью, - был назначен временным исполнительным директором.
Экри сменил Джейка Вуда, оставившего свой пост в воскресенье. Вуд заявил, что система распределения помощи группы не может функционировать с соблюдением принципов «гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости».
Руководство GHF отвергло критику, обвинив «тех, кто получает выгоду от существующего положения вещей», в том, что они больше заинтересованы в «разрушении системы, чем в доставке помощи».
В фонде заявляют, что система полностью соответствует гуманитарным принципам и к концу недели обеспечит продовольствием миллион палестинцев.
Механизм распределения помощи предусматривает, что прошедшие проверку палестинцы будут получать коробки с продуктами питания и предметами гигиены для своих семей в небольшом числе пунктов распределения, расположенных в основном в южной части Газы. Пункты будут охраняться американскими подрядчиками, а израильские войска будут патрулировать периметр.
ООН и другие гуманитарные организации настаивают, что не будут сотрудничать с любой схемой, которая не уважает основные гуманитарные принципы.
Они предупредили, что система, по которой работает GHF, практически недоступна людям с ограниченной мобильностью, в том числе раненым, инвалидам и пожилым людям, она вынудит их к дальнейшему перемещению, подвергнет тысячи людей опасности, поставит оказание помощи в зависимость от политических и военных целей и создаст неприемлемый прецедент для доставки помощи по всему миру.
Гуманитарные организации утверждают, что располагают тысячами грузовиков, готовых въехать в Газу, и подробным планом по обеспечению доставки помощи нуждающимся и минимизации мародерства.
Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд в интервью Би-би-си в понедельник назвал GHF «милитаризованной, приватизированной, политизированной» и «не соответствующей принципам нейтралитета» организацией.
«За этим стоят военные - бывшие сотрудники ЦРУ и бывшие военные… Давайте вернемся к системе, которая работала», - сказал он.
ХАМАС предупредил палестинцев не сотрудничать с системой GHF, заявив, что она «заменит порядок хаосом, будет проводить политику искусственного создания голода среди палестинских гражданских лиц и использовать продовольствие в качестве оружия в военное время».
В заявлении GHF осуждаются «угрозы смерти со стороны ХАМАС в адрес групп помощи, поддерживающих гуманитарные операции на безопасных пунктах распределения GHF, а также попытки помешать жителям Газы получить помощь на этих пунктах».
2 марта Израиль ввел полную блокаду гуманитарной помощи Газе и две недели спустя возобновил военную операцию, положив конец двухмесячному перемирию с ХАМАС.
Израиль заявил, что эти шаги были направлены на то, чтобы оказать давление на вооруженную группировку с целью освобождения 58 заложников, которые по-прежнему удерживаются в Газе и из которых, по последним данным, 23 человека живы.
19 мая израильские военные начали расширенную операцию, которая, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приведет к «установлению контроля над всеми районами» Газы. Сообщается, что план предусматривает полную высылку гражданского населения из северной части анклава и его принудительное перемещение на юг.
Под давлением США Нетаньяху также заявил, что Израиль разрешит ввоз в Газу «базового» количества продовольствия, чтобы предотвратить голод.
Израильские власти заявляют, что с тех пор пропустили в Газу по меньшей мере 665 грузовиков с гуманитарной помощью, включая муку, детское питание и медикаменты.
Однако глава Всемирной продовольственной программы ООН предупредил в воскресенье, что эта помощь - лишь «капля в море» по сравнению с тем, что необходимо Газе для преодоления катастрофического голода.
По оценке ООН, в ближайшие месяцы от голода могут погибнуть полмиллиона человек.