В Ласнамяэ появится новый жилой и деловой квартал

Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку, предусматривающая строительство новых жилых и коммерческих объектов на границе с центром города - в Ласнамяэ, в районе Паэвялья - напротив планируемой Таллиннской больницы на Нарвском шоссе.
Участок находится в квартале между Нарвским шоссе и улицей Вана-Куули и является важным дополнением к решению пространственной организации городской среды. План охватывает территорию площадью 5,53 гектара, расположенную на земельных участках по адресам Нарвское шоссе, 150, 150а и 150б, а также улица Альвари 1, 1а, 3 и 5, из которых будет сформировано 14 участков с назначением под жилую и коммерческую застройку, общественные здания, общедоступные территории и транспортные земли. Планировка дает право на строительство не более 16 зданий высотой от трех до восьми этажей. С юга участок граничит с территорией, застроенной бывшими служебными зданиями аэродрома, на участках бульв. Паэвялья 5, 7 и 9, в отношении которой недавно была утверждена детальная планировка застройки жилыми и коммерческими зданиями.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, район Паэвялья расположен на границе центра города и Ласнамяэ, хорошо обеспечен инфраструктурой и отлично связан с центром. «Эта планировка дополнит и уплотнит существующую квартальную структуру Ласнамяэ, при этом сохранит и реконструирует одно историческое здание. Появятся новые жилые помещения, а также коммерческие, сервисные, ресторанные и офисные здания. В том числе во всех зданиях планируется предусмотреть укрытия», - пояснила Липпус.
Территория планировки находится в формирующемся районе. Решение детальной планировки дополняет существующее городское пространство и квартальную структуру Ласнамяэ. Более высокие здания высотой 7-8 этажей запланированы вдоль Нарвского шоссе. Предполагаемые варианты использования проектируемых зданий - жилые дома, общественные здания, а также коммерческие, сервисные, ресторанные и офисные объекты.
При проектировании новой застройки учтены современные потребности, а для разнообразия архитектуры и функциональности территории установлены конкретные требования. Также определены условия по высотному делению зданий и разнообразию фасадов, чтобы избежать однообразия. В общественном пространстве сделан акцент на связные открытые территории и компактные зеленые зоны. Планируемые пешеходные и велосипедные дорожки удобно связаны с сетью улиц для улучшения передвижения пешеходов и велосипедистов. Устанавливать ограждения не разрешено, а вдоль улиц будет высажено озеленение.
Территория планировки имеет удобный доступ к общественному транспорту - автобусные остановки на Нарвском шоссе позволят добраться до центра города за 10–15 минут, также имеются маршруты в Ülemiste City, Мустамяэ и Ыйсмяэ. Поблизости расположены несколько школ, детских садов и культурных учреждений, а из торговых центров - Smuuli Maxima.
Проект планировки разработан компанией K-Projekt AS. С материалами детальной планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.