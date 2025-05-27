В Ласнамяэ появится новый жилой и деловой квартал

Участок находится в квартале между Нарвским шоссе и улицей Вана-Куули и является важным дополнением к решению пространственной организации городской среды. План охватывает территорию площадью 5,53 гектара, расположенную на земельных участках по адресам Нарвское шоссе, 150, 150а и 150б, а также улица Альвари 1, 1а, 3 и 5, из которых будет сформировано 14 участков с назначением под жилую и коммерческую застройку, общественные здания, общедоступные территории и транспортные земли. Планировка дает право на строительство не более 16 зданий высотой от трех до восьми этажей. С юга участок граничит с территорией, застроенной бывшими служебными зданиями аэродрома, на участках бульв. Паэвялья 5, 7 и 9, в отношении которой недавно была утверждена детальная планировка застройки жилыми и коммерческими зданиями.