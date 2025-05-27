США получили от Украины список условий для мирного соглашения

США уже получили от Украины документ, в котором детально прописано видение условий прекращения огня с украинской стороны. Об этом заявил в эфире Fox News спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Келлог не уточнил, какие именно пункты были перечислены в украинском списке.
По словам Келлога, в ближайшее время в Вашингтоне рассчитывают получить аналогичный список от России.
Спецпредставитель президента США также сказал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Женеве. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что для Москвы предпочтительным вариантом будет Турция.
- Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле, что обменяются документами, в которых будут детально прописано видение условий прекращения огня с каждой стороны. Предполагается, что после этого переговоры будут продолжены.
- Лавров говорил, что Россия заканчивает работу над списком и будет готова представить его Украине вскоре после обмена заключенными. Обмен был завершен 25 мая.
- Россия готовит еще один документ - «меморандум о будущем мирном договоре». Чем он отличается от списка условий мира, пока неясно. Кремль подчеркивал, что перечень условий и меморандум - два разных документа.