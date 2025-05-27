США получили от Украины список условий для мирного соглашения

Келлог не уточнил, какие именно пункты были перечислены в украинском списке.

По словам Келлога, в ближайшее время в Вашингтоне рассчитывают получить аналогичный список от России.

Спецпредставитель президента США также сказал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Женеве. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что для Москвы предпочтительным вариантом будет Турция.