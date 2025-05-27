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Чиновница из Литвы организовала поставки западных брендов в Россию на миллионы евро

Закрытый магазин Adidas в Москве.

Компания, принадлежащая советнику Министерства соцобеспечения и труда Литвы, вывезла в Россию одежду западных марок на миллионы евро, обходя санкции через третьи страны. К такому выводу пришел журналистский проект Siena.

Как выяснили журналисты, фирма Mėlynšilis с начала 2023 года до весны 2024 года поставила в Россию одежду брендов Nike, Tommy Hilfiger, Puma, Calvin Klein, Adidas и других на сумму более 4,5 миллиона долларов (около 4 миллионов евро). Эту информацию опубликовал литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на расследование Siena.

Экспорт в Россию шел через Турцию и Сербию. В основном это были бренды, покинувшие российский рынок после начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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