Чиновница из Литвы организовала поставки западных брендов в Россию на миллионы евро

Как выяснили журналисты, фирма Mėlynšilis с начала 2023 года до весны 2024 года поставила в Россию одежду брендов Nike, Tommy Hilfiger, Puma, Calvin Klein, Adidas и других на сумму более 4,5 миллиона долларов (около 4 миллионов евро). Эту информацию опубликовал литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на расследование Siena.