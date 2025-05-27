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Официальное решение: российские команды не смогут выступить на следующей Олимпиаде

Российские хоккеисты. Иллюстративное фото.

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что сборные России не смогут принять участие в командных видах спорта на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В частности, российские спортсмены не смогут сыграть и на хоккейном турнире.

Эти ограничения стали очередным этапом санкций, введенных против России после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. МОК прокомментировал это решение на фоне появившихся в России сообщений о якобы проведенных переговорах между Международной федерацией хоккея (IIHF) и российской стороной по поводу возможного допуска к Олимпиаде.

«Рекомендация исполкома МОК от марта 2023 года об участии спортсменов с российским паспортом в командных видах спорта остается в силе. Она основана на том, что отдельных нейтральных спортсменов нельзя считать командой. IIHF подтвердила, что будет придерживаться этой рекомендации», - заявили в МОК.

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