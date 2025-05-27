Официальное решение: российские команды не смогут выступить на следующей Олимпиаде

Эти ограничения стали очередным этапом санкций, введенных против России после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. МОК прокомментировал это решение на фоне появившихся в России сообщений о якобы проведенных переговорах между Международной федерацией хоккея (IIHF) и российской стороной по поводу возможного допуска к Олимпиаде.