Смерть эстонского спортсмена на Рижском марафоне: медики и очевидцы рассказали подробности

«Они бежали со стороны центра. Я видела, что все бегут в очень быстром темпе. Один из участников, примерно 25-летний мужчина, возле этого фонаря очень резко остановился. Он просто лицом упал в асфальт. Я была в панике, кричала, что нужен врач. Шел дождь, я по мокрому телефону пыталась набрать 112. Слава богу, мимо бежал врач из Германии, Киан Аскари. Он подошел и начал оказывать первую помощь. Затем присоединились еще двое врачей-иностранцев», - вспоминает участница марафона Илзе.

Служба неотложной помощи сообщила, что 18 мая в 8:57 на трассе Рижского марафона поступило сразу несколько вызовов, включая сообщение полиции о том, что участник с номером 4310 упал и начал судорожно дергаться.

Уже в 8:58 на место была направлена бригада Службы неотложной медицинской помощи, а в 9:02 поступило повторное сообщение. На место срочно выехала и специализированная бригада.

В 9:07 первая бригада прибыла и продолжила реанимацию, через минуту присоединились врачи-специалисты.

«Медики очень долго пытались помочь как на месте, на трассе марафона, проводя мероприятия по оживлению, так и, стабилизируя состояние пациента, доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Девять минут - это очень хороший показатель, учитывая все ограничения движения в конкретный день», - сказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Директор Рижского марафона Айгар Нордс отметил, что очень редко, но случаи смерти бывают.