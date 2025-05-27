Смерть эстонского спортсмена на Рижском марафоне: медики и очевидцы рассказали подробности

Во время Рижского марафона трагически скончался молодой участник из Эстонии. Сообщалось, что мужчине стало плохо на дистанции между 15-м и 20-м километром - он внезапно потерял сознание и был доставлен в больницу, но его не удалось спасти. Портал LSM+ поговорил с очевидцами и медиками, передает Rus.Tvnet.
«Они бежали со стороны центра. Я видела, что все бегут в очень быстром темпе. Один из участников, примерно 25-летний мужчина, возле этого фонаря очень резко остановился. Он просто лицом упал в асфальт. Я была в панике, кричала, что нужен врач. Шел дождь, я по мокрому телефону пыталась набрать 112. Слава богу, мимо бежал врач из Германии, Киан Аскари. Он подошел и начал оказывать первую помощь. Затем присоединились еще двое врачей-иностранцев», - вспоминает участница марафона Илзе.
Служба неотложной помощи сообщила, что 18 мая в 8:57 на трассе Рижского марафона поступило сразу несколько вызовов, включая сообщение полиции о том, что участник с номером 4310 упал и начал судорожно дергаться.
Уже в 8:58 на место была направлена бригада Службы неотложной медицинской помощи, а в 9:02 поступило повторное сообщение. На место срочно выехала и специализированная бригада.
В 9:07 первая бригада прибыла и продолжила реанимацию, через минуту присоединились врачи-специалисты.
«Медики очень долго пытались помочь как на месте, на трассе марафона, проводя мероприятия по оживлению, так и, стабилизируя состояние пациента, доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Девять минут - это очень хороший показатель, учитывая все ограничения движения в конкретный день», - сказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.
Директор Рижского марафона Айгар Нордс отметил, что очень редко, но случаи смерти бывают.
Он предупредил, что перед тем, как готовиться к марафону на 42 километра, необходимо оценить состояние здоровья.
«Я думаю, любой врач скажет вам - если у вас есть, скажем, проблемы с сердцем или другие хронические заболевания - вам следует воздержаться от интенсивного бега на такие длинные дистанции, об этом не может быть и речи», - подчеркнул Айгар Нордс.
Лаура Берзиня также отмечает, что накануне марафона важно избегать перегрузок - не посещать бани, вечеринки и трезво оценивать свое здоровье. По ее словам, даже при хорошем самочувствии скрытые заболевания могут проявиться под высокой нагрузкой.
«Ответственность за участие в таких масштабных спортивных мероприятиях человек должен нести сам. Нужно оценить, зная то, что нагрузка большая», - сказала Лаура Берзиня.
Организаторы отмечают, что последние годы участники готовятся серьезнее.
В этом году на старт Рижского марафона Rimi на различные дистанции зарегистрировались 40 122 участника.
Марафон привлек и рекордное число иностранных бегунов - 6017 участников из 109 стран мира.