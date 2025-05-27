«Безвиз» истек: что ждет украинский агроэкспорт в ЕС?

Стороны не хотят затягивать переговоры

Действие временных мер рассчитано до конца 2025 года, однако в Еврокомиссии надеются, что так долго они не прослужат, поскольку будет подписано новое, улучшенное соглашение с Украиной. «Мы будем оперативно и конструктивно работать над достижением соглашения. Наша цель - добиться значимого прогресса и прийти к сбалансированному, рабочему результату как можно скорее», - сообщила DW ее пресс-служба.

Как можно быстрее хочет начать переговоры и Киев. Министр Коваль говорит, что до этого шли консультации, а официальным стартом переговоров можно считать его выступление в Совете ЕС по сельскому хозяйству 26 мая. Завершить процедуру украинское правительство стремится не позднее конца июля. «Проблема для нас - это выборы в соседних странах, - говорит министр. - Популизм не дает нам действовать». Коваль признался, что уже давно выучил графики голосований в странах Евросоюза, для которых тема ввоза украинской продукции остается крайне острой.

В Румынии выборы уже прошли, 1 июня завершится второй тур выборов президентаПольши, которая к тому же председательствует в Совете ЕС до конца июня. Удастся ли теперь провести переговоры без внутриполитической составляющей, опираясь на экономические параметры?

Взгляд Польши на переговоры