«Безвиз» истек: что ждет украинский агроэкспорт в ЕС?

Будущее украинского агроэкспорта решается в Брюсселе. Хотя Украину уже ждут пошлины, ни Киев, ни ЕС не хотят возвращаться к «довоенной» модели торговли. Удастся ли Украине сохранить преференции, выясняла DW.
Европейский Союз не продлит действие особых условий продовольственного экспорта для Украины, введенных из-за полномасштабного российского вторжения. Вместо этого Брюссель и Киев ищут новый взаимовыгодный вариант соглашения, который, с одной стороны, устроил бы все страны ЕС, а с другой - помог бы Украине продолжить интеграцию на европейский рынок. Переговоры по этому соглашению - настолько деликатная тема, что стороны отказываются обсуждать ее с прессой. Какое будущее ждет украинский агроэкспорт в Евросоюзе? DW пообщалась на эту тему с представителями Киева, ЕС и его стран, экспертами.
Действие аграрного «безвиза» или автономных торговых мер (АТМ) для Украины, которые подразумевали приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС, заканчивается 5 июня. Евросоюз ввел их в 2022 году, чтобы поддержать Украину, когда Россия заблокировала ее экспортные маршруты: до войны украинский агроэкспорт на 94 процента осуществлялся по морю. По данным Киева за апрель 2025 года, этот показатель удалось довести до 90 процентов.
Учитывая этот факт, а также жалобы фермеров стран-соседей Украины, одностороннее эмбарго, введенное Польшей, Венгрией и Словакией в нарушение закона ЕС, и необходимость ежегодного пересмотра АТМ, Евросоюз решил отказаться от «безвиза» для украинских продуктов, на который и так уже были наложены ограничения.
Во избежание «возможного рискованного сценария 5 июня, когда истечет срок их действия», Еврокомиссия подготовила временные меры, которые вступят в силу 6 июня и будут действовать, пока не будет заключено новое соглашение с Украиной.
Временный откат назад для Украины
По сути, переходные меры - это возвращение к соглашению об ассоциации ЕС-Украина «довоенного образца», пояснили DW в Еврокомиссии. За этот шаг государства-члены ЕС проголосовали 22 мая на заседании Комитета по общей организации сельскохозяйственных рынков.
Евросоюз - крупнейший торговый партнер Украины, на долю которого в 2024 году пришлось более половины ее экспорта товаров. Теперь на 40 наименований украинских продуктов вернут тарифные квоты, и украинские производители смогут беспошлинно ввозить лишь небольшой объем товаров, как до полномасштабного российского вторжения. В Брюсселе говорят, что пошли навстречу Украине в том, что касается лицензий на импорт. Ряд продуктов, которые обычно ввозятся только по лицензии, украинские операторы смогут экспортировать в порядке живой очереди (по принципу «кто первым прибыл, тот первым и обслужен»).
Но даже в условиях такого «облегченного» таможенного режима, объем свободной торговли для Украины сильно уменьшится, и она может потерять, по разным экспертным оценкам, от 2,8 млрд до 3,5 млрд долларов с 6 июня до конца 2025 года. Такие данные привел министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль во время своего визита в Брюссель 26 мая. В целом 60 процентов валютной выручки в стране сейчас приходится на агропродукцию, поскольку из-за войны «упали» другие ключевые экспортные отрасли - металлургия и химпром.
При этом «тяжелее финансовых потерь - потери моральные», подчеркнул Коваль, общаясь с небольшой группой журналистов в перерыве между встречами с коллегами из стран ЕС. Учитывая, что в сельскохозяйственной сфере задействован каждый пятый житель или жительница Украины, пока война идет, миллионы людей рассчитывают, что Евросоюз останется им опорой, рассказал министр.
Стороны не хотят затягивать переговоры
Действие временных мер рассчитано до конца 2025 года, однако в Еврокомиссии надеются, что так долго они не прослужат, поскольку будет подписано новое, улучшенное соглашение с Украиной. «Мы будем оперативно и конструктивно работать над достижением соглашения. Наша цель - добиться значимого прогресса и прийти к сбалансированному, рабочему результату как можно скорее», - сообщила DW ее пресс-служба.
Как можно быстрее хочет начать переговоры и Киев. Министр Коваль говорит, что до этого шли консультации, а официальным стартом переговоров можно считать его выступление в Совете ЕС по сельскому хозяйству 26 мая. Завершить процедуру украинское правительство стремится не позднее конца июля. «Проблема для нас - это выборы в соседних странах, - говорит министр. - Популизм не дает нам действовать». Коваль признался, что уже давно выучил графики голосований в странах Евросоюза, для которых тема ввоза украинской продукции остается крайне острой.
В Румынии выборы уже прошли, 1 июня завершится второй тур выборов президентаПольши, которая к тому же председательствует в Совете ЕС до конца июня. Удастся ли теперь провести переговоры без внутриполитической составляющей, опираясь на экономические параметры?
Взгляд Польши на переговоры
Варшава и до своего председательства в Совете ЕС была локомотивом стран-сторонниц протекционизма и консервативного подхода к ввозу продуктов питания из Украины. Каким видит будущее соглашение с Киевом польский министр, возглавляющий Совет ЕС по сельскому хозяйству? Евросоюз и далее будет поддерживать Украину, «но не ценой конкурентоспособности европейского сельского хозяйства, особенно в соседних странах», ответил на вопрос DW Чеслав Шекерский. По его словам, на переговорах по новому торговому соглашению будет учитываться ход войны в Украине, а также тот факт, что экспорт в ЕС является важным источником доходов для украинского бюджета.
«В ситуации Украины это очень важно для ее финансовых ресурсов, для финансирования обороны и закупки продукции военного назначения, - подчеркнул он. - Здесь у нас есть четкое мнение. Мы все говорим, что Украина нуждается в помощи и мы готовы ее оказать, но расходимся во мнениях о том, как эта помощь должна финансироваться». Министр подчеркнул, что поддержка Украины не должна ложиться бременем на фермеров в ЕС, ведь себестоимость украинской продукции гораздо ниже благодаря чернозему и широкомасштабному производству.
«На этих переговорах мы также спросим украинскую сторону о ходе реформ и соблюдении условий, действующих в ЕС: например, Украина до сих пор использует пестициды, которые давно запрещены в Евросоюзе. И это также ставит под угрозу конкурентоспособность фермеров ЕС», - подытожил Шекерский.
Задача «со звездочкой»: найти общий знаменатель внутри ЕС
Но есть в Евросоюзе и противоположный лагерь: Испания, Португалия, Италия, Греция, Нидерланды, Германия весьма заинтересованы в импорте украинской продукции. Украина производит крупы и масличные культуры, важные для ряда европейских стран, таких как Испания, а также государств за пределами Европы, подчеркнул испанский министр сельского хозяйства Луис Планас.
«Мы понимаем, что есть страны-члены ЕС, в первую очередь граничащие с Украиной, которые испытывают трудности, так как пострадали их сельскохозяйственные рынки. Но я считаю, что мы не должны забывать о положении самой Украины, которая подверглась несправедливому вторжению со стороны России, поэтому мы должны оказать ей политическую поддержку», - сказал он перед заседанием Совета ЕС и пообещал предложить Еврокомиссии механизмы для эффективной поддержки Украины «в этой сложной ситуации».
Будущие торговые правила должны быть тщательно спланированы с учетом всех интересов, говорят в Брюсселе. «Крайне необходимо найти баланс между поддержкой Украины как страны, подвергающейся агрессии, и сохранением нашего собственного производства», - указала и министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар.
Украинский министр Коваль, общаясь с корреспонденткой DW, напомнил, что в Евросоюзе, членом которого готовится стать Украина, существует общая аграрная политика. «Мы хотим прийти в ЕС не обескровленными, а как страна, которая развивается в агросекторе. Если совместная аграрная политика предполагает сохранить Украину и помочь ей выжить, то баланс очень легко находится и принимается правильное решение», - убежден он.
Киев готов к компромиссам
При этом Киев готов пойти на компромисс по тем продуктам, что в ЕС называют «чувствительными» - это куриное мясо, сахар, мед, крупы, яйца, овес и кукуруза, на которые ЕС ввел ограничения даже в рамках аграрного «безвиза» для Украины.
«Результат, которого мы хотим достичь на переговорах - это либерализованная торговля, беспрепятственная торговля »нечувствительными« товарами», - резюмировал Виталий Коваль. Он также подчеркнул, что как кандидат на вступление в Евросоюз Украина должна быть более приоритетным поставщиком для блока, чем третьи страны, что пока наблюдается не по всем продуктам. Например, как только был ограничен ввоз украинского меда, его место на рынке ЕС сразу занял мед из «третьей страны», рассказал он.
Возвращаться к прежним условиям - это не вариант, настаивает аналитик Европейского политического центра в Брюсселе Светлана Таран: «Украина - кандидат на вступление в ЕС, то есть изменился статус, изменились торговые отношения с Евросоюзом как главным торговым и стратегическим партнером, так что невозможно, чтобы торговля вернулась на тот же объем, который был до 2022 года».
Итог переговоров станет политическим сигналом
Эксперт считает, что необходимо отходить от квот и как можно быстрее переходить к новым условиям торговли. По ее мнению, компромиссное решение с учетом интересов всех сторон - это будет «нечто среднее между сегодняшними значительными преференциями и теми крайне низкими квотами, которые были до вторжения». «Это станет политическим сигналом и для наших партнеров, и для наших врагов, что Украина и страны ЕС могут договариваться и находить консенсус даже по очень сложным вопросам», - подчеркивает Светлана Таран.
«Евросоюз будет поддерживать прочные отношения с Украиной, что бы ни произошло и чего бы это ни стоило, это совершенно ясно», - заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен. По его словам, новое соглашение укрепит связи между ЕС и Украиной и поможет стране достичь соответствия критериям для будущего вступления в Евросоюз, а также обеспечит предсказуемость, к которой так стремятся операторы обеих сторон.