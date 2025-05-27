Минимальная зарплата учителей могла бы вырасти на 20 процентов, если бы с неба свалился мешок с деньгами

Союз работников образования Эстонии (EHL) выступил с инициативой начать переговоры по коллективным договорам в школах и детских садах, чтобы добиться повышения минимальной зарплаты учителей на 20 процентов. Однако эта попытка не дала результата: договориться о начале обсуждений не удалось.
На прошедшей встрече EHL предложил, чтобы минимальная зарплата квалифицированного школьного учителя в следующем году составляла не менее 2184 евро, а через год - не менее 2287 евро. По прогнозам, 2184 евро к 2026 году будут соответствовать средней зарплате по стране.