Минимальная зарплата учителей могла бы вырасти на 20 процентов, если бы с неба свалился мешок с деньгами

На прошедшей встрече EHL предложил, чтобы минимальная зарплата квалифицированного школьного учителя в следующем году составляла не менее 2184 евро, а через год - не менее 2287 евро. По прогнозам, 2184 евро к 2026 году будут соответствовать средней зарплате по стране.

Председатель EHL Реэмо Вольтри отметил, что надеялся увидеть на встрече и представителей владельцев школ, но этого не произошло. «Такая ситуация сохраняется на протяжении всего моего срока работы. Я всегда надеялся, что местные самоуправления сядут за стол переговоров, но они на протяжении многих лет говорят, что не придут, потому что у них нет полномочий, - сказал он. - Мне непонятно, почему невозможно получить эти полномочия - ведь заранее никто не знает, с какими предложениями выступит другая сторона».