Рейтинги: поддержка «Отечества» снизилась, число сторонников Партии реформ выросло

Каждую неделю Институт общественных исследований (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) совместно с исследовательской фирмой Norstat Eesti AS опрашивают жителей о партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, поддержку партии «Отечество» выражают 26,8% избирателей, Партии реформ - 17,5%, а Центристской партии - 16,6% граждан, имеющих право голоса.
Последние сводные данные охватывают период с 28 апреля по 25 мая, в ходе которого были опрошены четыре тысячи граждан Эстонской Республики, имеющих право голоса.
Поддержка лидирующей партии «Отечество» за неделю снизилась на 1,1 процентного пункта. Партия реформ, увеличив свою поддержку на 1,5 процентного пункта, поднялась на второе место в рейтинге. Уровень поддержки Центристской партии, которая занимает третью позицию, за неделю существенно не изменился.
Далее следуют EKRE (14,7%), Социал-демократическая партия (12,5%), Партия правых (6,1%) и «Ээсти 200» (2,9%).
Поддержка EKRE за последние четыре недели снизилась в общей сложности на 1,8 процентного пункта. У Партии правых в опросах Norstat ранее не было столь высокого результата.
В целом партии, входящие в коалицию, поддерживают 20,4% опрошенных, а оппозиционные силы - 70,6%.