Рейтинги: поддержка «Отечества» снизилась, число сторонников Партии реформ выросло

Последние сводные данные охватывают период с 28 апреля по 25 мая, в ходе которого были опрошены четыре тысячи граждан Эстонской Республики, имеющих право голоса.

Поддержка лидирующей партии «Отечество» за неделю снизилась на 1,1 процентного пункта. Партия реформ, увеличив свою поддержку на 1,5 процентного пункта, поднялась на второе место в рейтинге. Уровень поддержки Центристской партии, которая занимает третью позицию, за неделю существенно не изменился.

Далее следуют EKRE (14,7%), Социал-демократическая партия (12,5%), Партия правых (6,1%) и «Ээсти 200» (2,9%).

Поддержка EKRE за последние четыре недели снизилась в общей сложности на 1,8 процентного пункта. У Партии правых в опросах Norstat ранее не было столь высокого результата.