Командующий Силами обороны: никакого сосредоточения российских войск у эстонской границы не наблюдается

По словам командующего Силами обороны Эстонии генерала-майора Андруса Мерило, ситуация у восточной границы Эстонии такая же, как и в последние пару лет, и вблизи нашей границы не наблюдается такой активности, как у финской, где была проведена подготовка российских подразделений, пишет Rus.ERR.
«Уже некоторое время ясно, что в отношении России мы вышли из сложных времен и вошли во времена опасные, поскольку одновременно с захватнической войной против Украины Россия проводит реформы в своей армии, и, несмотря на потери на территории Украины, военная мощь восточного соседа возросла», – сказал Мерило в передаче Esimene stuudio на канале ETV.
По его словам, в данный момент неизвестно, как долго экономика России сможет это выдерживать, но в ближайшей перспективе военная угроза скорее возрастет.
Финские СМИ недавно сообщили об активности российских подразделений у финско-российской границы.
Мерило отметил, что Россия открыто заявила, что проводит военную реформу, цель которой – увеличить численность подразделений и нарастить военное присутствие у границ НАТО.