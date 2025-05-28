Командующий Силами обороны: никакого сосредоточения российских войск у эстонской границы не наблюдается

«Уже некоторое время ясно, что в отношении России мы вышли из сложных времен и вошли во времена опасные, поскольку одновременно с захватнической войной против Украины Россия проводит реформы в своей армии, и, несмотря на потери на территории Украины, военная мощь восточного соседа возросла», – сказал Мерило в передаче Esimene stuudio на канале ETV.