Итоги года: Таллинн проводит мониторинг в 1-х и 4-х классах

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин заявил: «При переходе на эстоноязычное обучение крайне важно оценить реальное положение учащихся и школ. Город стремится выявить ключевые проблемы и определить, кто нуждается в наибольшей поддержке. Полученные данные позволят нам целенаправленно распределять ресурсы так, чтобы реформа проходила максимально благоприятно с точки зрения интересов детей».

Он подчеркнул, что таким образом город Таллинн как учредитель школ берет на себя большую ответственность за успех перехода. «Мы также стремимся предоставить исчерпывающую информацию государству, чтобы Министерство образования и науки могло эффективнее планировать свою поддержку образовательным учреждениям и местным самоуправлениям. Конфронтация между Таллинном и государством в вопросах образования никогда не служила интересам детей», – подытожил он.

По мнению директора Таллиннской гуманитарной гимназии Аннелии Юхкама, обратная связь по результатам мониторинга помогает понять, как лучше поддержать как учителей, так и учеников в процессе перехода на обучение на эстонском языке. «Это масштабное изменение для всей школы, от учителей до первоклассников. Полученная обратная связь помогает нам увидеть как успехи, так и те области, где необходимы корректировки в учебном процессе. Именно такой подход позволяет создать среду, где дети уверенно осваивают язык, а педагоги могут сосредоточиться на своей работе», – отметила Юхкама.

С прошлой осени ученики первых и четвертых классов таллиннских школ перехода учатся на эстонском языке. Система мониторинга, проводимого в конце первого учебного года перехода, разработана по инициативе Департамента образования Таллинна в сотрудничестве с учителями различных школ.

До сих пор не было единых инструментов для объективной оценки хода перехода. Теперь анализ тестовых заданий позволяет определить уровень учащихся и темы, нуждающиеся в большем внимании. Таллинн планирует продолжить мониторинг и в следующем учебном году, чтобы получить более четкую картину развития детей.

Помимо переходных школ, к тестированию присоединились также девять школ с эстонским языком обучения. В этих учебных заведениях тесты используются для анализа прогресса учащихся с другим родным языком, включая недавно прибывших.