Кремль все еще пишет меморандум, установлен рекорд в дронах, а Мерц разрешил бить. Обзор событий в Украине

Картина становится куда информативнее, если развернуть событийный ландшафт, который включает не только эскалацию воздушных атак на украинские города, но и попытку российских войск закрепиться в приграничных селах Сумской области (а это две с половиной сотни километров по прямой от украинской столицы), а также непрекращающиеся атаки на украинские позиции в районе Покровска и Константиновки в Западном Донбассе с целью выйти на границы Депропетровской области. Там продолжается жесточайшая рубка при помощи дронов, которые уже сейчас превратили в сплошную «зону смерти» пару десятков километров по обе стороны линии боевого столкновения.

Новая реальность

Это все - новая война, война ХХI века, в которой противник готов потратить несколько дронов ценой по полтысячи долларов за штуку в обмен на жизнь одного солдата. На самом деле, в конечном итоге в денежном выражении это оказывается намного эффективнее, чем использовать традиционную артиллерию или стрелковое оружие.

А тактика теперь сводится к тому, чтобы не допустить до переднего края ни солдат противника, ни подвоза им боеприпасов, воды и продовольствия. Новые виды дронов - управляемые по оптоволокну - теперь часто усаживают в засаду на обочине полевой дороги в ожидании проезжающего армейского грузовика. А потом поднимают такой беспилотник для удара по проезжим.