Кремль все еще пишет меморандум, установлен рекорд в дронах, а Мерц разрешил бить. Обзор событий в Украине

Кремль еще только пишет меморандум об условиях мира, но уже понятно, что в нем окажется. Канцлер Германии объявил, что ограничений на удары вглубь РФ больше нет, но не сказал, чем именно бить. Российская армия установила новый рекорд в атаках дронами на украинские города. Трамп недоумевает по поводу Путина, а в Киеве удивляются этому недоумению. И совсем нет версий по поводу убийства серого кардинала украинской судебной системы.
Всю минувшую неделю так или иначе разговоры вертелись вокруг так называемого меморандума, который должен бы стать отправной точкой для переговоров о прекращении полномасштабной войны, которую Россия развязала вторжением в Украину 24 февраля 2022 года. Собственно, стороны и разошлись две недели назад в Стамбуле с заверениями о том, что начнут готовить такой документ. Вот только отправные точки у Киева и Москвы - принципиально разные.
Поэтому пока что речь речь идет только о меморандуме, который положит начало лишь прекращению огня. Слово «лишь» тут упомянуто совершенно сознательно и вовсе не потому, что Украина не считает прекращение огня ценностью, за которую стоит бороться на переговорах. Все дело в том, что «прекращение огня» в Киеве и в Москве трактуют и выполняют совершенно по-разному. Из самого свежего - так называемый мораторий на взаимные удары по энергетике, который был объявлен в марте и закончился в апреле. Тот мораторий вовсе не прекратил обстрелы украинских городов и электростанций со стороны российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что он ожидает увидеть от российской стороны меморандум хотя бы о прекращении огня. А ведь в начале мая он предлагал начать 30-дневную взаимную остановку огня без предварительных условий с тем, чтобы уже на фоне этой тишины начать договариваться о полной и долгосрочной остановке боевых действий. Но сейчас, после скандального Стамбула, когда Владимир Путин проигнорировал им же самим анонсированную встречу, Киев совершенно однозначно дает понять, что мяч - на стороне Москвы, а условия украинской стороны по части прекращения огня - вот они.
Об этих принципах, на которых Киев готов присоединиться к прекращению огня, Зеленский рассказал на минувшей неделе: собственно, само прекращение огня, обмен военнопленных, возвращение депортированных украинских детей. И тогда же украинский президент пояснил, что ему неизвестны принципы, на которых к этому готова будет присоединиться Москва. Не было ничего известно о содержании российского «меморандума» даже буквально вчера - вечером 27 мая, когда специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты от Украины получили перечень условий относительно возможного мирного соглашения, а вот от России - нет.
Хотя всю прошлую неделю третий эшелон российских политиков и чиновников допускал очевидно санкционированные сверху заявления о том, тот пресловутый меморандум «вот-вот положат на стол».
Судя по рекордным масштабам ракетно-дроновых обстрелов украинских городов на минувшие выходные, РФ в очередной раз готовит почву для выдвижения фактически условий капитуляции Украины - которые, как минимум, будут включать пункты о прекращении западной военной помощи Киеву, а также о его отказе от требований вернуть оккупированные Россией территории. Все сейчас выглядит так, будто Путин настойчиво подталкивает Вашингтон к тому, чтобы тот оказал давление на Киев настолько сильное, чтобы подобные условия украинская сторона приняла прямо со старта.
Три сотни и больше
Когда неделю назад я писал о том, что буквально через пару дней после скандала на переговорах в Стамбуле, а именно, в ночь с 17 на 18 мая Россия предприняла рекордный на тот момент налет российских ударных дронов числом 273 штуки, это выглядело ужасающе. Но следующий уикенд переплюнул предыдущий примерно в полтора раза.
В ночь с 23 на 24 мая - 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, а также 250 БпЛА дальнего действия - ударных и обманок. Тогда сбили все шесть баллистических ракет, что были направлены на Киев, а также нейтрализовали 245 беспилотников, которыми атаковали и столицу, и другие украинские города. Столичные пожарные в нескольких районах Киева тушили многоквартирные дома, которые были повреждены и зажжены дронами и обломками баллистических ракет.
В ночь с 24 на 25 мая Россия атаковала украинские города, заводы и электростанции с доселе невиданной силой - использовали 367 средств воздушного нападения: девять баллистических ракет, 60 крылатых ракет воздушного и морского базирования разных видов, а также 298 беспилотников дальнего действия - ударных и имитаторов. Удалось сбить 45 крылатых ракет и нейтрализовать 266 беспилотников. Ни одну из баллистических ракет в ту ночь не сбили, так как ими атаковали районы, где украинская сторона не располагала американскими системами Patriot и их европейскими аналогами. Именно ими украинские военные могут сбивать баллистику, прочие системы ПВО для этого непригодны.
Каждый такой обстрел - это не только разрушенные дома, но еще и погибшие и раненные гражданские. Например, в Житомирской области во время такого обстрела погибло трое детей в городе Коростышев. Украина остро нуждается и в современных системах ПВО, и в ракетах для них. Именно дефицит современных средств ПВО приводит к тому, что хотя дроны и крылатые ракеты украинские военные умудряются сбивать с эффективностью 80-90%, то баллистические ракеты - только там, где есть для этого подходящие зенитные комплексы.
Почти столь же напряженной по количеству использованных средств нападения как и предыдущая, была ночь с 25 на 26 мая - 364 единицы атаковали Украину. А вот по числу использованных Россией беспилотников был отмечен абсолютный рекорд - 355 ударных и обманок. Также с российских стратегических бомбардировщиков запустили девять крылатых ракет. Сбить удалось все крылатые ракеты, беспилотников смогли нейтрализовать 288 штук.
На следующую ночь - с 26 на 27 мая, Украина пережила атаку «всего лишь» 60 беспилотниками, из которых нейтрализовать удалось 43 единицы. А в ночь с 27 на 28 мая как раз во время подготовки этого текста, в Киеве дважды объявлялась тревога в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами. Ну а российских дронов в воздушном пространстве Украины уже было отмечено не менее пролусотни.
Вся эта смертоносная статистика однозначно говорит только об одном - Путин повышает ставки и пытается давить на Киев, Брюссель и Вашингтон сразу. Раздраженно-удивленный твит Трампа в близкой ему социальной сети Truth Social во вторник, 27 мая, о том, что «друг Владимир» играет с огнем, пока что был оставлен Кремлем без яркой реакции - она, видимо, еще впереди. Но в Киеве фразу из того твита «Владимир Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей…» восприняли с легкой долей злорадства: о, дескать, в Вашингтоне начали понимать, что их уже совсем откровенно водят за нос, не может быть!
Картина становится куда информативнее, если развернуть событийный ландшафт, который включает не только эскалацию воздушных атак на украинские города, но и попытку российских войск закрепиться в приграничных селах Сумской области (а это две с половиной сотни километров по прямой от украинской столицы), а также непрекращающиеся атаки на украинские позиции в районе Покровска и Константиновки в Западном Донбассе с целью выйти на границы Депропетровской области. Там продолжается жесточайшая рубка при помощи дронов, которые уже сейчас превратили в сплошную «зону смерти» пару десятков километров по обе стороны линии боевого столкновения.
Новая реальность
Это все - новая война, война ХХI века, в которой противник готов потратить несколько дронов ценой по полтысячи долларов за штуку в обмен на жизнь одного солдата. На самом деле, в конечном итоге в денежном выражении это оказывается намного эффективнее, чем использовать традиционную артиллерию или стрелковое оружие.
А тактика теперь сводится к тому, чтобы не допустить до переднего края ни солдат противника, ни подвоза им боеприпасов, воды и продовольствия. Новые виды дронов - управляемые по оптоволокну - теперь часто усаживают в засаду на обочине полевой дороги в ожидании проезжающего армейского грузовика. А потом поднимают такой беспилотник для удара по проезжим.
По этой причине стратегическим средством обороны становятся банальные промышленные рыболовные сети, в том числе, уже бывшие в употреблении - из них можно строить над дорогами тоннели, в которые не могут пробраться дроны-камикадзе. А солдаты на передовой спешно оснащаются помповыми ружьями и автоматическими дробовиками. Потому что сейчас эти дробовики, наверное, есть лучшие средства против дронов на оптоволокне, которые не подвержены воздействию систем радиоподавления.
Откуда все это знаем мы в глубоком тылу? Да потому, что на всякие такие экзотические средства волонтеры собирают деньги и доставляют нужное украинским военным куда быстрее, чем успевает развернуться армейское начальство.
Тем временем на новый ландшафт войны с удивлением и интересом смотрят из Западной Европы и США - потому что это новая реальность. И получить о ней представление лучше на чужом опыте. А в идеале - остановить войну подальше от западноевропейских границ. Эта простая мысль все глубже проникает в головы западноевропейских политиков. В Киеве реагируют на это вполне предсказуемо: «О! Эти ребята начали осознавать то, к чему мы взывали еще три года назад».
Самый яркий пример - совсем свежие заявления канцлера Германии Фридриха Мерца. Он в понедельник, 26 мая, в соцсети Х (в прошлом - Twitter) не только подтвердил, что ФРГ продолжит военную помощь Украине для завершения войны, но даже заявил, что «больше нет ограничений на дальность действия оружия, которое мы поставляем Украине».
В Киеве к этому заявлению отнеслись двойственно. С одной стороны, по соцсетям, а также в комментариях экспертов и политиков пронеслась волна энтузиазма: дескать, мы получим возможность «длинной рукой» проредить российскую военную логистику и предприятия военно-промышленного комплекса. Но с другой стороны прозвучал резонный вопрос «а бить-то чем разрешили?» Этот вопрос совершенно ожидаем в связи с тем, что немецкие дальнобойные авиационные ракеты Taurus Киеву так и не были предоставлены. Хотя сам Мерц призывал к этому еще своего предшественника - Олафа Шольца.
Самые большие оптимисты на берегах Днепра в обещания Мерца верят - но не от простоты душевной, а в расчете на прагматизм партнеров. Откуда, как не через украинских военных получить самые точные данные об эффективности немецких ракет и способах преодоления реальной российской ПВО? Тем более, что обе воюющие стороны довольно быстро обучаются прямо на поле боя и быстро меняют тактику.
Тем временем Украина продолжает собственными почти кустарными средствами наносить болезненные уколы российскому военно-промышленному комплексу. На минувшей неделе целями успешных атак стали находящиеся в глубоком тылу арсеналы, а также заводы по производству аккумуляторов для дронов в Ельце, сборочный завод дронов в Елабуге, заводы по производству боеприпасов в разных городах на расстоянии в несколько сотен километров от украинской границы. Атаковали даже предприятия военно-промышленного комплекса в хорошо защищенном противовоздушной обороной Подмосковье.
А еще украинские силы специальных операций похвастались видео, на котором их дрон поражает движущийся в довольно глубоком тылу российский железнодорожный состав с цистернами горючего. Это, пожалуй, нечто новое в хронике использования украинской «длинной руки».
Тем не менее, стороны сейчас находятся в состоянии боксерского клинча. У Москвы постепенно тают ресурсы, что бы там ни транслировал Путин с российского ТВ, и сколько бы дронов ни выпускали по украинским городам. А Киев получает от партнеров явно недостаточно средств и военной помощи чтобы вытеснить российскую армию со своей земли. В этой ситуации Кремль пытается максимально активно использовать психологическое давление, «пятую колонну» и прочие инструменты гибридной войны.
Выстрелы в Мадриде
Чуть ли не ежедневные отчеты Службы безопасности Украины о выявленных коллаборантах - это как раз про «пятую колонну». Как и решения о наложении санкций, регулярно принимающиеся Советом нацбезопасности и обороны Украины.
На фоне этой весьма рутинной активности громом среди ясного неба прозвучала пачка выстрелов в дорогом районе Мадрида - там киллер расстрелял на улице Андрея Портнова - эдакого «серого кардинала» украинской правоохранительной системы. Он в свое время прославился тем, что дрейфовал между различными политическими силами. Сперва в 2006 году прошел в украинский парламент под знаменами Блока Юлии Тимошенко. Но во времена президентства Виктора Януковича работал в его администрации заместителем главы АП.
После того, как Янукович в 2014 году сбежал из Украины, покинул страну и Портнов. Но накануне президентских выборов 2019 года Портнов выступил в поддержку кандидата Владимира Зеленского, атакуя при этом исключительно действующего президента Петра Порошенко. Продемонстрированная лояльность, похоже, дала Портнову надежды на возвращение в страну - что он и сделал в 2019 году. Славен все же Портнов был не столько своими политическими экскападами, сколько заботливо им выстроенной системой влияния на правоохранительные органы.
За ним тенью ходила репутация почти всемогущего траблмейкера и траблшутера. Ему с равным успехом приписывали и способность «по беспределу» упрятать невиновного за решетку, и способность путем угроз и коррупции решить практически любое дело в судах, избавив реально виновного от ответственности. Например, он даже пытался по суду преследовать украинского посла в Канаде за то, что тот продвигал процесс наложения на Портнова персональных санкций правительством этой страны.
Когда же Портнова застрелили, злые языки в Киеве цинично шутили, что тот «в апелляционной инстанции все порешает и воскреснет». Наверное, такие шутки выглядели чрезмерно зло и бесчеловечно, но вполне объяснимо ввиду того, какому числу людей он испортил жизнь при помощи «ручных» для него судей. По этой же причине и нет внятных версий по поводу мотивов и фигуры реального заказчика. Слишком у многих были к Портнову нешуточные претензии.