ИВАН МАКАРОВ Кто и как заигрывает с русскоязычными перед выборами

Чем ближе муниципальные выборы, тем больше внимания обращается на рейтинги партий. Колумнист Иван Макаров призывает не переоценивать их значение, и предсказывает, что в Таллинне т.н. протестное голосование выльется в то, что часть «русских голосов» будет отдаваться кому угодно, кроме эстонцев, и желательно во вред нелюбимому государству.
Всевозможные предвыборные рейтинги - это для многих политиков сладкая теория, горьким критерием которой каждый раз становится практика в виде выборов. Насколько объективны результаты работы социологических фирм, предприятий по сути коммерческих, можно спорить, но рождающаяся в этом споре истина тоже будет вилами по воде писана.
Как всегда, особое внимание уделяется столице: в Таллинне десятилетиями единолично правили центристы, нахально используя деньги налогоплательщиков для сохранения своей власти. Казалось бы, 34% поддержки избирателей за несколько месяцев до выборов - это просто показатель симпатий горожан, на самом же деле цифра пугает: она говорит о том, что каждый третий избиратель жаждет прихода к власти девять раз осужденной уголовным судом организации, опутавшей Таллинн кумовскими пищевыми цепочками и превратившей столицу в свой «сырьевой придаток».
Жутковато, что каждый третий попутчик в трамвае или покупатель в супермаркете считает воровство похвальным. Берегите карманы, остальные 66%!
Прежде всего хочу подчеркнуть, что предвыборные программы партий - еще менее полезное чтиво, чем рейтинги, которые хотя бы лаконичны и порой вызывают жизнерадостный смех. Авторы партийных программ пишут их, подглядывая через плечо соседа-конкурента, и партию эти сочинения ни к чему не обязывают, как и все партийные обещания: улицы Таллинна зимой как не убирались при Сависааре, так не убираются и при Осиновском.
Падкость избирателей не внешний лоск
Неудивительно, что Центристская партия в течение всего своего существования даже на муниципальных выборах обещала защитить русскоязычное население вместо всяких там посулов по части пособий и газификации; посулы, конечно, были, но никто их всерьез не принимал. Так что не рекомендую читать предвыборные программы - мне довелось несколько таких перевести, так более нудного занятия я и не припомню.
Избиратели, как всегда, среагируют на внешний лоск, громкие заявления и подслащенные сиюминутные благоглупости, то есть купятся на шоу и проголосуют за персоналии. Протестное голосование традиционно выльется в то, чтобы отдать «русские» голоса кому угодно, кроме эстонцев, и желательно так, чтобы навредить нелюбимому государству, с которым расстаться тем не менее не хочется.
Хотя в целом по Эстонии сейчас лидирует «Отечество», в Таллинне, как и в Ида-Вирумаа, ситуация по понятным причинам иная. «Русский мир» по старой памяти все еще не приемлет партию с «националистическим» названием и до сих пор воюет с Мартом Лааром, который уже давно не у дел.
«Ээсти 200» после истории с Йоханной-Марией Лехтме и НКО «Слава Украине» была обречена: эстонцы не могут простить того, что Лехтме предположительно потратила пожертвованные ими Украине деньги, а русскомирцы - того, что их для Украины собирала. Есть мнение, что за голоса «наших людей» с центристами поспорят социал-демократы, но это скорее всего иллюзия.
Разумеется, у социал-демократов есть в Таллинне козырь - Евгений Осиновский, косточка от российского олигархата, вскормленный из соски с сургутской нефтью. Политик с «родной» фамилией - это вам не какой-нибудь эстонец Кылварт. К тому же господин Осиновский обладает крайне быстрой реакцией и невероятно красноречив, говорит складно и убедительно, а не мямлит что-то осторожное, не в обиду будь сказано Михаилу Кылварту. Эстонский, на котором бегло изъясняется нынешний мэр Таллинна, просто великолепен, и это повышает шансы социал-демократов.
Проблема неосведомленности
Мы уже не раз убеждались в том, что многие русскоязычные жители плохо знают эстонскую культуру и политику - из Нарвы не раз приходили новости о том, что там какой-нибудь очередной местный умник, отвечая на вопрос, сказал, что президент Эстонии - Путин. Не спешите усмехаться - недавно даже одно вполне уважаемое издание сообщило, что министром образования и науки Эстонии является «Кая Каллас ("Ээсти 200")».
И то, что «русский» избиратель путает кандидатов, может сильно подкузьмить Центристской партии - из нее ушло много очень известных политиков, за которых по инерции могут проголосовать даже самые заядлые сторонники центристов. Некоторые партийцы аж по нескольку раз перепрыгивали туда-сюда-обратно, запутав след, как петляющий по пороше заяц-беляк.
Затем такой герой подтирает свои данные в Википедии, и даже политологам трудно восстановить его политическую биографию. И вообще, если верить этим резюме, все до единого эстонские политики родились во время восстановления независимости, сразу вступив в борьбу за свободу Эстонии и никогда не состояв в КПСС.
Кстати, не стоит обижаться - даже EKRE недавно удлиннила свое официальное название до «EKRE - Консервативная народная партия Эстонии». Председатель партии Мартин Хельме пояснил: «Кандидаты на выборах по всей Эстонии постоянно говорят, что приходится объяснять избирателям: когда они заходят в кабинку для голосования, среди кандидатов нет просто EKRE, есть только Консервативная народная партия Эстонии.
Таким образом, мы облегчаем избирателям поиск нашей партии», добавив, что есть люди, которые даже не знают, что EKRE означает «Консервативная народная партия Эстонии». Крайне обидное для сторонников этой партии признание, выставившее их идиотами.
С EKRE вообще все очень зыбко - сложно сказать, пройдут ли они вновь в состав городского собрания. Сейчас фракция состоит всего из пяти человек, это минимум; два места партия потеряла из-за перебежчиков в Центристскую партию (Яак Мадисон и Кайрет Реммак-Грассманн), одно - из-за перешедшего в «Отечество» «мусорного короля» Арго Лууде.
Снова вытащены старые грабли
Партия бравирует и куражится, но на самом деле панически боится провала на выборах, так как очень многие именитые политики изгнаны из ее лона или ушли сами. Как говорится, оторопевшая утка и хвостом ныряет, EKRE же за неимением последнего опять топчет старые грабли, пытаясь заигрывать с «русским миром».
Когда депутаты парламентской фракции EKRE вдруг стали яростно защищать власть Московского патриархата в Эстонии, это развеселило даже Яну Тоом, которая с юмором описывала, как эстонские национал-консерваторы внезапно грудью встали на защиту русского православия. Если кто не знает, председатель EKRE еще год с небольшим заявлял, что подчиняющаяся Москве церковь в Эстонии - это абсурд. Но теперь яростно дует в скрепную дуду, приняв ее за соломинку для утопающего.
Пару недель назад глава партии в своей речи в Рийгикогу раз десять выкрикнул в зал имя Путина и обратил внимание на судьбу томящейся в застенках верхушки KOOS.
«Грабли» заключаются в том, что в 2021 году в Нарве в EKRE приняли практически весь актив «Бессмертного полка», выпускали газету на русском и нарушали предвыборной рекламой Закон о языке. И все зря: «паразитирующих тибл» никто не забыл, экресцы выборы провалили и русскоязычные новобранцы моментально разбежались.
В Таллинне фракция EKRE несколько лет пыталась уговорить Михаила Кылварта взять ее в коалицию, но партнеры Центристской партии, социал-демократы, и некоторые центристские депутаты были категорически против. С тех пор ситуация не улучшилась - выброшенные за борт центристы слегка сотрудничают в оппозиции с национал-консерваторами, но это от безрыбья. Так что в Таллинне псевдомосковитство EKRE русскоязычных избирателей не обманет, а эстонских оттолкнет.
Ситуация с рейтингом реформистов в Нижгороде точно такая же, как на Вышгороде - 16%, чуть больше, чем у «Отечества» и социал-демократов. Но не стоит забывать, что нет на свете более лояльных избирателей, чем сторонники Партии реформ. И заметьте, что в эру массовых перебежек из партии в партию, реформисты почти никогда не становятся донорами.
И уж совершенно точно скоро мы увидим, как наш сознательный народ опять массово голосует на муниципальных выборах за профессиональных подсадных уток - членов Европарламента и Рийгикогу, которые на самом деле мыслят глобально и в гробу видали наши «местечковые» проблемы. Так что свои любимые грабли есть не только у мутировавших народных консерваторов.