ИВАН МАКАРОВ Кто и как заигрывает с русскоязычными перед выборами

Всевозможные предвыборные рейтинги - это для многих политиков сладкая теория, горьким критерием которой каждый раз становится практика в виде выборов. Насколько объективны результаты работы социологических фирм, предприятий по сути коммерческих, можно спорить, но рождающаяся в этом споре истина тоже будет вилами по воде писана.

Как всегда, особое внимание уделяется столице: в Таллинне десятилетиями единолично правили центристы, нахально используя деньги налогоплательщиков для сохранения своей власти. Казалось бы, 34% поддержки избирателей за несколько месяцев до выборов - это просто показатель симпатий горожан, на самом же деле цифра пугает: она говорит о том, что каждый третий избиратель жаждет прихода к власти девять раз осужденной уголовным судом организации, опутавшей Таллинн кумовскими пищевыми цепочками и превратившей столицу в свой «сырьевой придаток».

Жутковато, что каждый третий попутчик в трамвае или покупатель в супермаркете считает воровство похвальным. Берегите карманы, остальные 66%!

Прежде всего хочу подчеркнуть, что предвыборные программы партий - еще менее полезное чтиво, чем рейтинги, которые хотя бы лаконичны и порой вызывают жизнерадостный смех. Авторы партийных программ пишут их, подглядывая через плечо соседа-конкурента, и партию эти сочинения ни к чему не обязывают, как и все партийные обещания: улицы Таллинна зимой как не убирались при Сависааре, так не убираются и при Осиновском.

Падкость избирателей не внешний лоск