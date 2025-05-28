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Страх местных жителей: из-за строительства крупного гольф-центра в поселке могут исчезнуть водоемы

Перевод: Анита Авакова
Фото статьи

Недалеко от Тарту, в окрестностях поселка Ильматсалу, планируется строительство нового жилого района и гольф-центра, который займет территорию почти в 200 гектаров. В рамках проекта, получившего условное название «деревня гольфа», предусмотрено создание двух искусственных озер, одно из которых по площади превзойдет расположенное рядом запрудное озеро Ильматсалу.

Местные жители обеспокоены планами застройки: они опасаются, что новые искусственные озера могут привести к тому, что существующие водоемы просто иссохнут.

Как рассказал живущий рядом с озером Ильматсалу Ааре Лаанемяэ, вода в одноименной реке течет лишь около двух месяцев в году - с апреля до конца мая. Летом, в засушливый период, глубина запрудного озера Ильматсалу едва достигает метра. Он не понимает, откуда предполагается брать воду для крупных искусственных озер в деревне гольфа и каким образом их строительство может происходить, не навредив окружающим водоемам.

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