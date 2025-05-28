Страх местных жителей: из-за строительства крупного гольф-центра в поселке могут исчезнуть водоемы

Недалеко от Тарту, в окрестностях поселка Ильматсалу, планируется строительство нового жилого района и гольф-центра, который займет территорию почти в 200 гектаров. В рамках проекта, получившего условное название «деревня гольфа», предусмотрено создание двух искусственных озер, одно из которых по площади превзойдет расположенное рядом запрудное озеро Ильматсалу.
Местные жители обеспокоены планами застройки: они опасаются, что новые искусственные озера могут привести к тому, что существующие водоемы просто иссохнут.