Страх местных жителей: из-за строительства крупного гольф-центра в поселке могут исчезнуть водоемы

Местные жители обеспокоены планами застройки: они опасаются, что новые искусственные озера могут привести к тому, что существующие водоемы просто иссохнут.

Как рассказал живущий рядом с озером Ильматсалу Ааре Лаанемяэ, вода в одноименной реке течет лишь около двух месяцев в году - с апреля до конца мая. Летом, в засушливый период, глубина запрудного озера Ильматсалу едва достигает метра. Он не понимает, откуда предполагается брать воду для крупных искусственных озер в деревне гольфа и каким образом их строительство может происходить, не навредив окружающим водоемам.