Владимир Нийнимяки Давайте перестанем называть всех мотоциклистов опасными безумцами

Я думаю, многим однажды приходит в голову мысль - а не попробовать ли получить мотоциклетные права, чтобы уехать, открутив ручку газа, по направлению к закату, да еще желательно где-нибудь в красивой и далекой стране. Озвучив такую мысль, я столкнулся с тем, что большинство моих близких считает эту идею как минимум опрометчивой, а как максимум - идиотской, пишет публицист Владимир Нийнимяки.
И я могу их понять: в голове образ мотоциклиста - человека, который управляет техникой, способной разогнаться до ста менее чем за четыре секунды, а максималка - далеко за 250 км/ч. При этом шумит так, что все в радиусе пары километров будут это слышать. А ездок - оторванный от жизни безумец, желающий открутить за ручкой газа каждую каплю адреналина, на который способны его надпочечники. Но это лишь верхушка айсберга. В мире мотоциклов есть степенные круизеры и туристические эндуро, есть эндуро-байки, на которых чудесно исследовать леса и дикую местность, да и не каждый классический мотоцикл - это обязательно ракета по доставке тела в рай.
И статистика это подтверждает. В Эстонии зарегистрировано около 30 000 мотоциклов и мопедов, и в год происходит около 100-116 аварий, из которых в 2024 году было 11 смертельных. Среди автомобилистов (а на дорогах у нас около 850 000 автомобилей) около 1700 аварий, в которых погибает около 60 человек в год. Конечно, процентное соотношение у мотоциклистов выше, но это во многом обусловлено следующими факторами - меньшая защита по сравнению с автомобилем, превышение скорости и меньшая заметность для остальных участников движения.
В масштабе же повседневных рисков дорожная статистика мотоциклистов вовсе перестает выглядеть жуткой: в 2022 году от случайных падений погибли 212 человек, от отравлений - 233, от пожаров - 35, от бытового насилия - 18. Эти цифры в разы превышают летальность мотоциклов - и, по правде говоря, дверной косяк в ванной или небрежность на кухне может оказаться куда более коварным врагом.
По данным мировых исследований за 2019-2024 годы, в группу наибольшего риска попадают мотоциклисты 20-34 лет - почти четверть всех погибших приходится на возраст 25-34 года. Опытные водители старше 50 лет сейчас ответственны за примерно треть мировых смертельных случаев, что связано с физиологическими изменениями и замедленной реакцией.
По объему двигателя самые тяжелые аварии происходят на аппаратах среднего и малого объема 600-1000см³ - в США доля таких фатальных аварий составляет почти половину. Спортбайки supersport дают риск почти в четыре раза выше, чем классические дорожные мотоциклы или круизеры, и почти половина погибших на них младше 30 лет. Среди категорий «туринг» и «круизер» молодежь до 30 лет составляет не более 6% жертв, а эндуро/офроуд-байки в основном разбивают новички: около 58 % погибших на внедорожных мотоциклах не достигли 30.
Основные причины ДТП - превышение скорости (около трети смертей), алкоголь (пьяными оказываются почти 27% погибших, в одиночных авариях - более 40 %), неопытность (более трети аварий с летальным исходом - у водителей без прав категории A) и отсутствие экипировки (каждый пятый погибший в США ехал без шлема, две трети - без другого защитного снаряжения). Этот портрет показывает, что в первую очередь в опасности - молодые любители «гонок» на мощных «спортах» и новички без опыта и адекватной защиты.
Несмотря на все эти страхи, мне хотелось достичь поставленной цели и к летнему сезону получить заветную категорию А и купить свой первый мотоцикл. Два месяца в автошколе оказались очень кстати даже опытному водителю. За 14 лет я подзабыл некоторые правила и нюансы, и это стало хорошим напоминанием о том, как можно передвигаться в городе безопасно не только на двух, но и на четырех колесах.
На момент написания этого материала я жду своего практического экзамена в Департаменте транспорта, и после всех пройденных уроков могу сказать, что удовольствие от езды на мотоцикле по извилистым дорогам окрестностей со скоростью 70-90 км/ч оказалось несравнимым с опытом на автомобиле, даже если на нем двигаться по автобану за 200. Мотоцикл погружает в процесс управления куда глубже и дарит очень яркие эмоции.
Для меня мотоцикл - не способ эпатировать публику или попытка удивить всех на светофоре. Это свобода: ветер в лицо, ощущение дороги и легкость. Конечно, среди нас есть те, кто гоняет на максимум и пренебрегает тишиной в спальных районах, но большинство выбирают два колеса именно ради этих моментов полета над асфальтом.
Давайте перестанем винить мотоциклистов во всех грехах и попробуем быть внимательнее и уважительнее друг к другу на дороге. Общество должно стремиться к повышению безопасности - ужесточать подготовку мотоциклистов и автомобилистов, не забывать контролировать техническое состояние байков и учить водителей уважать маленький, но не менее важный трафик двух колес. Тогда статистика перестанет пугать, а мы сможем по-настоящему оценить мотоцикл за то, чем он является: символом свободы, а не поводом для очередного гневного поста в соцсетях. И еще - давайте возможность своим мечтам исполняться и если мысли о двух колесах посещают голову, то дайте им волю.