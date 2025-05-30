Владимир Нийнимяки Давайте перестанем называть всех мотоциклистов опасными безумцами

И я могу их понять: в голове образ мотоциклиста - человека, который управляет техникой, способной разогнаться до ста менее чем за четыре секунды, а максималка - далеко за 250 км/ч. При этом шумит так, что все в радиусе пары километров будут это слышать. А ездок - оторванный от жизни безумец, желающий открутить за ручкой газа каждую каплю адреналина, на который способны его надпочечники. Но это лишь верхушка айсберга. В мире мотоциклов есть степенные круизеры и туристические эндуро, есть эндуро-байки, на которых чудесно исследовать леса и дикую местность, да и не каждый классический мотоцикл - это обязательно ракета по доставке тела в рай.

И статистика это подтверждает. В Эстонии зарегистрировано около 30 000 мотоциклов и мопедов, и в год происходит около 100-116 аварий, из которых в 2024 году было 11 смертельных. Среди автомобилистов (а на дорогах у нас около 850 000 автомобилей) около 1700 аварий, в которых погибает около 60 человек в год. Конечно, процентное соотношение у мотоциклистов выше, но это во многом обусловлено следующими факторами - меньшая защита по сравнению с автомобилем, превышение скорости и меньшая заметность для остальных участников движения.