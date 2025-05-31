Вийвиконна и Сиргала: два поселка-призрака в Ида-Вирумаа, в которых вопреки всему еще теплится жизнь

Поселок несколько моложе, чем Вийвиконна, что даже видно по здешней архитектуре - почти весь Сиргала состоит из кирпичных хрущевок. Как и Вийвиконна, Сиргала - это шахтерский поселок. Сначала была открыта шахта, а затем, в 1962 году, и одноименный карьер, который сегодня вместе с карьером Вийвиконна уже выполняет роль полигона Сил обороны Эстонии.

Беспорядок в одной из заброшенных квартир в Сиргала. Фото: Даниил Куракин, частный архив

В 1958 году здесь появились первые каменные дома, и уже сразу их начали заселять первыми жителями, в основном из Кохтла-Ярве и Вийвиконна. Для первых переселенцев здесь были построены дома-общежития, которые сегодня можно увидеть на улице Ноорусе, а затем появились и обычные многоквартирные дома.

Большинство домов заброшены и далеко не все из них закрыты. Проникнув в одну из квартир, можно обнаружить множество беспорядочно разбросанных личных вещей живших здесь когда-то людей. Будто бы хозяева квартиры покидали свои жилища в спешке, но на самом деле это результат работы мародеров.

В 1974 году в Сиргала проживало около 1000 человек, а после восстановления независимости, в 1996-м - уже в два раза меньше. Причины все те же, что и в Вийвиконна - сланцевая добыча на руднике прекратилась, отчего жителям пришлось искать работу в другом месте, и жизнь из поселка стала постепенно уходить.

Руины хрущевок в Сиргала. Фото: Даниил Куракин, частный архив