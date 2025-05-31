Вийвиконна и Сиргала: два поселка-призрака в Ида-Вирумаа, в которых вопреки всему еще теплится жизнь

Знаменитые Ида-Вируские поселки-призраки Вийвиконна и Сиргала уже многие годы привлекают внимание сталкеров, любителей истории и обычных туристов, которых манят заброшенные дома советского периода. В то же время, несмотря на отсутствие центрального отопления, в этих поселках все еще живут люди.
В Вийвиконна же даже строится новая дачная недвижимость, из-за чего в поселке становится порой уж слишком людно для того, чтобы категорично называть его заброшенным.
Первым делом отправляемся в Вийвиконна, так как это старший из двух поселков. Само по себе поселение людей здесь известно еще со средних веков, но тот Вийвиконна, который нам сегодня хорошо известен, начал строиться только в 1930-е годы, когда здесь начала работу шахта по добыче горючего сланца.
Сначала шведский капитал инвестировал в разработку месторождений, а затем финны здесь продолжили разрабатывать шахту. После войны обилие месторождений горючего сланца в этих местах и растущие цены на него в то время позволили расширить добычу; в 1953 году был открыт полноценный карьер, также известный как сланцевый разрез Вийвиконна, который сегодня является одним из самых больших в Эстонии.
Руины, напоминающие об индустриальном расцвете
На въезде в поселок путешественника встречают руины местного комбината, которые находятся на фоне знака с названием поселка. Здесь нет окон, все стекла давно разбились под воздействием ветра и времени, а на их месте теперь пустые проемы, смотрящие куда-то вдаль.
Вокруг - другие постройки времен индустриального расцвета Вийвиконна, но сегодня от них остались лишь скелеты стен и груды мусора, который сюда сваливают на протяжении десятков лет. Единственное, что здесь еще живо, - это железная дорога, по которой проходят грузовые составы из ближайших карьеров и электростанций.
Годом образования Вийвиконна считается 1950-й. Тогда сформировался поселок при сланцевом руднике, который уже через десять лет был присоединен к городу Кохтла-Ярве в качество одного из его районов-эксклавов.
В те годы в Вийвиконна проживало от 2500 до 3000 человек. Для такого населения в Вийвиконна была создана соответствующая инфраструктура. В поселке в отдельных зданиях находились почта, столовая, школа, поликлиника, клуб, аптека и так далее.
На здании школы на русском до сих пор написано «Школа», а также указаны годы, когда она была построена. Здание школы в данный момент выкуплено, и является частной собственностью. Новый хозяин использует здание школы под склад. Остальные постройки пребывают в полуразрушенном состоянии.
С истощением шахт и карьеров люди, работавшие там, стали искать новые пути заработка и постепенно уезжать из поселка. Население поселка целыми подъездами переезжало в Силламяэ, потому что выгоднее было купить там квартиру, чем оплачивать в Вийвиконна отопление. Так, если в 1976 году в Вийвиконна жило всего около 2000 человек, то уже к 2000 году население эксклава сократилось до 300 человек, а сегодня в Вийвиконна живет лишь 30-40 человек, в зависимости от времени года.
Сообщение с Силламяэ поддерживает местную жизнь
Сегодня порой кажется, что Вийвиконна совсем опустел, но на самом деле жизнь здесь все еще продолжается. Поселок соединяет с окрестными населенными пунктами уездный автобус и местные жители ездят на нем в Силламяэ за продуктами. На руинах местных домов встречаются пророссийские граффити, но возникает сомнение, что их оставляют местные жители. Скорее всего, кто-то приехал и решил отметиться таким образом.
Здесь есть дома, которые практически полностью опустели, но двери в них закрыты, а во дворе обязательно будет висеть табличка «Частная земля». Это говорит о том, что на один полупустой дом есть одна или две обитаемые квартиры. Более-менее ухоженный двор это подтверждает, а если поднять голову, то можно увидеть ведущие в окно трубы, которые соединяются с печками-буржуйками в квартирах.
Это единственный способ для местных жителей отапливать свое жилье. Центрального отопления здесь нет, из коммунальных услуг вийвиконнасцы платят только за электричество и вывоз мусора. Электрощитки на стенах домов, от которых провода идут кому-нибудь в окно, это еще один сигнал о том, что здесь все еще живет кто-то.
Но местные не очень любят заезжих туристов, поскольку они, вдохновленные рассказами о заброшенных домах, иногда умудряются залезать в жилые подъезды и даже квартиры. В поселке, помимо этих полуразрушенных домов, есть еще и множество вполне себе жилых частных участков. В Вийвиконна работает водоснабжение, есть канализация, поэтому на лето сюда приезжают дачники, но кто-то остается жить тут и на зиму. Люди не из Вийвиконна даже очень интересуются тем, чтобы купить тут участок.
Еще один карьер, ставший полигоном
Если на будущее Вийвиконна смотрят с осторожным оптимизмом, власти Нарва-Йыэсуу даже новое общественное пространство в поселке построили в виде детской площадки и места для гриля, то с соседним поселком Сиргала уже все не так радужно, поскольку он уже практически полностью вымер.
Поселок несколько моложе, чем Вийвиконна, что даже видно по здешней архитектуре - почти весь Сиргала состоит из кирпичных хрущевок. Как и Вийвиконна, Сиргала - это шахтерский поселок. Сначала была открыта шахта, а затем, в 1962 году, и одноименный карьер, который сегодня вместе с карьером Вийвиконна уже выполняет роль полигона Сил обороны Эстонии.
В 1958 году здесь появились первые каменные дома, и уже сразу их начали заселять первыми жителями, в основном из Кохтла-Ярве и Вийвиконна. Для первых переселенцев здесь были построены дома-общежития, которые сегодня можно увидеть на улице Ноорусе, а затем появились и обычные многоквартирные дома.
Большинство домов заброшены и далеко не все из них закрыты. Проникнув в одну из квартир, можно обнаружить множество беспорядочно разбросанных личных вещей живших здесь когда-то людей. Будто бы хозяева квартиры покидали свои жилища в спешке, но на самом деле это результат работы мародеров.
В 1974 году в Сиргала проживало около 1000 человек, а после восстановления независимости, в 1996-м - уже в два раза меньше. Причины все те же, что и в Вийвиконна - сланцевая добыча на руднике прекратилась, отчего жителям пришлось искать работу в другом месте, и жизнь из поселка стала постепенно уходить.
Вообще строительство Сиргала широко пропагандировали в газетах и на радио, но в действительности создание нового города на пустом месте вызывало много вопросов. Высокие расходы на благоустройство и связь, плюс технически сложным было сооружение канализации, да и зачем все это, если уже был тот же Вийвиконна, который можно было просто расширить при необходимости.
Эти аргументы в конце концов оказались довольно убедительными, и в 1960 году было принято решение прекратить любое строительство новых домов в Сиргала, а новых рабочих шахты и разреза теперь стали заселять в Силламяэ; для них там построили отдельный микрорайон. Так Сиргала остался уродливым спальным поселком, принадлежавшем сланцевому разрезу, который изначально был обречен на печальную судьбу.
Признак обитаемости - клумба в покрышке
Сегодня в Сиргала по официальным данным живет где-то около сорока человек, но постоянных жителей в Сиргала осталось примерно 10-15. В СМИ говорят, что Сиргала полностью вымер, но это не таки, жизнь здесь все еще теплится. В двух домах на улице Кооли определенно еще кто-то живет, да я и сам видел, как человек заходит в один из подъездов.
Вдоль дороги кто-то даже пытается высаживать клумбы в резиновых покрышках, а рядом с деревом сложена причудливая скульптура. Хрущевки почти наверняка скоро снесут, как только решат проблемы с собственниками и найдут достаточно денег.
Заставлять кого-то переехать из Сиргала бессмысленно, те, кто всю жизнь тут жил, не захотят доживать свои оставшиеся дни в Синимяэ или Нарва-Йыэсуу. Скорее всего, всех просто переселят в один дом, а все остальные снесут, но возможны и другие варианты.