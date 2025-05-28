Эксперт по недвижимости: новые квартиры в спальных районах Таллинна становятся товаром класса люкс

По словам члена правления Uus Maa Игоря Хабала, цены на новые квартиры в спальных районах выросли в пропорции больше, чем, например, в центре города, и поэтому многим они уже не по карману. «Если пять лет назад цена новой двухкомнатной квартиры в спальном районе составляла около 110 000 евро, то сейчас она составляет в среднем 165 000–170 000 евро», - сказал Хабал.

«В спальных районах столицы средняя цена за квадратный метр новой квартиры выросла до 4400-4500 евро, и в этом отношении существенной разницы в ценах между Ласнамяэ, Мустамяэ или Ыйсмяэ нет. Однако, ясно одно - эти районы больше не могут считаться местом, где можно найти новое жилье по более доступной цене, чем в других частях города, скорее, они постепенно становятся роскошью. В реальности за квартиру площадью 60 квадратных метров в новостройке в Мустамяэ просят 265 000 евро, и это вынуждает людей искать в качестве альтернативы старые квартиры или новое жилье за чертой города», - пояснил Хабал.