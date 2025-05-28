Эксперт по недвижимости: новые квартиры в спальных районах Таллинна становятся товаром класса люкс

Цены на новые квартиры в спальных районах Таллинна приближаются к ценам на квартиры в центре, и относительно недорогое жилье приходится искать все дальше и дальше от города.
По словам члена правления Uus Maa Игоря Хабала, цены на новые квартиры в спальных районах выросли в пропорции больше, чем, например, в центре города, и поэтому многим они уже не по карману. «Если пять лет назад цена новой двухкомнатной квартиры в спальном районе составляла около 110 000 евро, то сейчас она составляет в среднем 165 000–170 000 евро», - сказал Хабал.
«В спальных районах столицы средняя цена за квадратный метр новой квартиры выросла до 4400-4500 евро, и в этом отношении существенной разницы в ценах между Ласнамяэ, Мустамяэ или Ыйсмяэ нет. Однако, ясно одно - эти районы больше не могут считаться местом, где можно найти новое жилье по более доступной цене, чем в других частях города, скорее, они постепенно становятся роскошью. В реальности за квартиру площадью 60 квадратных метров в новостройке в Мустамяэ просят 265 000 евро, и это вынуждает людей искать в качестве альтернативы старые квартиры или новое жилье за чертой города», - пояснил Хабал.
«Высокие цены отчасти обусловлены тем, что предложений новых квартир, например, в Мустамяэ и Ласнамяэ, мало, и в районе Ыйсмяэ со стороны Астангу ненамного больше. Например, в Ласнамяэ сейчас выставлено на продажу чуть больше 50 новых квартир, что в несколько раз меньше того, к чему мы привыкли. Когда предложений мало, застройщики находятся в более выгодном положении и могут устанавливать более высокие цены», - сказал Хабал.
«Цены на старые квартиры в спальных районах росли не так быстро, и разница с центром города ощутима. Например, в спальных районах можно найти старую двухкомнатную квартиру менее чем за 100 000, а аналогичные квартиры в центре города стоят около 150 000», - добавил Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, люди все чаще стали искать новые квартиры за пределами Таллинна, где цены более доступны. «Наиболее популярные районы, расположенные ближе к Таллинну, такие как Пеэтри, Хаабнеэме и Табасалу, уже практически заселены. Поэтому люди уже смотрят на районы, расположенные дальше от столицы, такие как деревня Раэ, Раазику, Йыэляхме и особенно Кийли, что во многом объясняется как улучшенной местной инфраструктурой, так и доступностью. В этих местах новые квартиры можно найти по цене 3000-3500 евро за квадратный метр», - сказал Хабал.