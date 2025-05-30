Томас Ермалавичус: Киев видит главные страхи Путина и жмет на нужные кнопочки, но у этой игры есть и риски

Владимир Зеленский сообщил о своей готовности к встрече с участием Дональда Трампа и Владимира Путина, Трамп назвал это возможным. О том, реальна ли такая встреча, или Путин обязательно от нее уклонится, и обо многом другом в студии Postimees размышлял руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус.
Выдержки из беседы:
- Может ли состояться встреча Зеленского, Трампа и Путина, или речь идет скорее об очередной удачной информационно-психологической операции Украины, предпринятой в расчете на то, что Путин на такую встречу ни за что не осмелится? И в очередной раз можно будет красноречиво подчеркнуть, что именно Путин - главное препятствие на пути к прекращению боевых действий?
- Украина действительно понимает, в какую игру играет Путин и в какую игру играет Россия. Так что, наверное, какого-то оптимизма и какой-то надежды на то, что Путин явится на такую встречу, у Украины и нет.
Но Украина нажимает на хорошие кнопочки, Украина понимает этот страх Путина и его нежелание вести переговоры напрямую с Украиной. Из-за своих взглядов и на Украину, и конкретно в отношении Зеленского.
Также украинцы хорошо понимают эго Трампа, его желание выглядеть миротворцем. И это тоже можно немного использовать в этой игре. Они поощряют интерес Трампа к какому-то толчку, или к какому-то его личному вовлечению в процесс переговоров.
Но я в вопросе о возможности такой встречи настроен пессимистично. Или же она может состояться в таком формате, что по существу это будут переговоры Трампа и Путина. А Украина будет просто ждать в какой-то соседней комнате, куда будут приносить какие-то результаты, и уносить обратно.
Для Путина же самый большой приз - это прямые переговоры с США. Для него это вопрос престижа, вопрос признания России как великой державы, как равного партнера. И это также вопрос возможности манипулировать президентом США, который склонен поддаваться манипуляциям со стороны России.
Именно такого приза добиваются Россия и Путин. А в Белом доме превалирующей линией становится такая, что это, мол, не наша война, и нам не важно, кто тут агрессор и кто виноват, а кто жертва. Набирает силу такой взгляд, что, наверное, надо сделать какой-то последний шаг, последний толчок. Дать последний шанс, и если это не удастся, то просто отвернуться, как это было сделано в случае войны на Ближнем Востоке, по вопросу конфликта в Газе.
Поэтому для Украины такая игра оказывается немножко рискованной. Если трехсторонняя встреча не состоится, а Трамп все-таки пожелает встретиться с Путиным наедине, и состоится двусторонняя вечера, тот тут наберут силу все эти риски, о которых мы уже давно говорим.
Это могут получиться переговоры над головами украинцев, над головой Украины. И потом уже Украине будут предъявляться требования с двух сторон, от двух крупных держав, навязываемые более слабой стороне.
Поэтому это рискованно, но украинцы наверняка эти риски сознают, потому что иначе они бы и не играли в эту рискованную игру. Но Украина действительно сейчас старается показать, что у нее есть все желание вести переговоры, даже без всяких заранее сформулированных условий и требований, а виновная сторона, которая затягивает переговоры и пытается обыграть того же самого Трампа, это все-таки Россия.
- Трамп все же в среду заявил, что Путин, возможно, намеренно затягивает переговоры о прекращении огня в Украине, и что если эти подозрения подтвердятся, то реакция США станет другой. Какой же может быть эта другая реакция США, какой формат могут принять эти новые американские санкции, которые Трамп называет потенциально ужасными для России вещами, которые он пока не сделал?
- Тут у меня возникает вопрос: а сколько еще доказательств надо, что этот процесс затягивается именно Россией и Путиным? Эти доказательства имелись и две недели назад, и четыре недели назад, и два месяца назад.
Все эти доказательства были налицо, так как же должно выглядеть все-таки то доказательство, из-за которого Трамп в конце концов решит, что переговоры затягивает Россия? Трудно представить, что тут еще может быть надо, чтобы Трамп счел процесс безнадежным и понял, что одна сторона просто не заинтересована в мире.
Более вероятный исход таков, что США вместо того, чтобы вводить какие-то жесткие санкции, предпочтут просто уйти от этой сделки, и пойдут просто по линии продолжения переговоров с Россией, по поводу долгосрочных целей и политики их отношений. И тоже в духе того, что это не война Америки.
Но в некоторых кругах в США готовность ужесточить политику в отношении России существует. Мы же знаем о проекте пакета санкций, разработанном сенатором Линдси Грэмом. Этот проект, по сути, накладывает 500-процентные тарифы на страны, которые торгуют с Россией. Или помогают России снабжением оружием или компонентами.
Поддержка этому проекту очень широкая, причем среди сенаторов от обеих партий. Но решение же должно приниматься все-таки в Белом доме. Там будут решать, нажать на эту кнопку или нет. И вот этой решительности в Белом доме не имеется.
А самой эффективной санкцией стало бы обрушение цен на нефть. Это бы ведь отчасти совпадало бы и с желанием самого Трампа, ведь он еще во время предвыборной программы жаловался на высокие цены на нефть. Это очень эффективный способ воздействовать на Россию, потому что очень большую часть поступлений в ее бюджет составляет доход от нефтяных продаж.
Но тут требуются уже совсем другие рычаги. Нужно сотрудничать с ОПЕК, с Саудовской Аравией. И тут возможности у Трампа были бы все-таки хуже, чем в случае с санкциями, которые уже подготовлены в сенате.
Но, повторюсь, я этой решительности пока просто не вижу, потому что цели Белого дома, этой конкретной администрации, долгосрочные цели этого конкретного президента, его импульсы - они совсем другого рода, они вовсе не подразумевают какой-то жесткой линии в отношении России. Эта администрация не заинтересована в такой жесткой линии.
- Сергей Лавров в среду заявил, что Россия предлагает Украине провести новую встречу 2 июня в Стамбуле, и уже на ней представит украинской делегации свой меморандум с условиями, Украина потребовала его немедленной передачи. Украинские власти торопят Россию с передачей меморандума, потому что сильно подозревают, что он абсолютно неадекватный, и в этой связи обсуждать 2 июня в Стамбуле будет просто нечего?
- Да, конечно, переговоры будет вести не о чем. Потому что для России процесс этих переговоров - это просто еще один инструмент войны, а вовсе не путь к миру, и это всем очевидно. Мы и ранее знали требования России, и их просто повторили на предыдущей встрече в Стамбуле. Причем два раза, на двух раундах переговоров в Турции.
Из Москвы идут только более обширные требования, более завышенные, более абсурдные. И игра Москвы тут не в том, чтобы не открывать какие-то свои карты до встречи и не посылать тем самым какие-то плохие сигналы в отношении Вашингтона, а в том, чтобы просто сделать так, чтобы во время начала переговоров не оставить украинцам никакого другого выхода, как просто отбросить эти требования и отказаться выполнять их.
Наверняка этот меморандум сформулирован так, чтобы вызвать возмущение и отклонение, а вовсе не так, чтобы стать основой для диалога. Это очевидно. Так что это игра России в то, как выставить Украину той стороной, которая не желает переговоров и не желает мира. И здесь планируется следующим такой шаг, когда Россия говорит: «Ну вот видите, с Украиной просто невозможно договориться». И тогда Россия предложит США договариваться напрямую, и уже потом смотреть, что делать с Украиной.
- Агентство Reuters, ссылаясь на российские источники, сообщило, что Путин хочет получить письменное обещание от крупных западных держав не расширять НАТО на восток, то есть исключить принятие в альянс Украины, Грузии и Молдовы. Можно ли назвать такое требование заведомо абсурдным, можно ли быть уверенным, что лидеры западных стран никогда не станут фиксировать в документах такие вещи, или из-за фактора Трампа такой уверенности нет?
- При Трампе возможно все, и мы даже слышали от его советника Келлога, что США даже, наверное, готовы обсуждать такой пункт на переговорах с Россией. И Келлог даже упомянул, что якобы это позиция не только США, но и еще как минимум четырех союзников в НАТО.
Это не новая политика; за спиной США, вероятно, прячутся еще несколько союзников, которые в глубине души не желают членства Украины в НАТО. Поэтому остается только констатировать, что вот эти фразы в коммюнике саммитов НАТО, что Украина станет членом НАТО и что это необратимый процесс, являются только лишь пустыми словами. Потому что консенсуса в отношении этих фраз в конечном счете нет.
Но есть две важные вещи. Первая. Фундаментальный принцип работы альянса состоит в том, что третьи страны не могут иметь права вето относительно принятия решений самого альянса. Этот нюанс некоторые члены альянса поддерживают очень крепко и строго.
И второе. Мы хотим видеть альянс действующим именно как альянс, а не видеть какие-то маленькие группы внутри альянса, которые принимают на себя какие-то обязательства. И потом пытаются говорить от лица всего альянса.
Такая фрагментация альянса для нас была бы неприемлемой. Как неприемлемо и создание серых зон, сфер влияния, когда мы просто отдавали бы некоторые страны в руки страны-агрессора. Это для многих стран альянса является совершенно неприемлемым.
Конечно, решения в альянсе принимают суверенные страны, у них свои аргументы, свое мышление. И Путин это понимает, и он сейчас просто пытается подорвать единство НАТО. Он пытается фрагментировать альянс именно по этой линии - за членство Украины в альянсе и против этого членства. И, к сожалению, по существу США сейчас выступают как один из самых главных рычагов или инструментов подрыва альянса изнутри.
Это вызывает сожаление, но я часто говорю в этой связи, что не стоит опускать руки. Активная дипломатия и работа в политическом плане могут дать результат, даже если этого результата придется ждать, допустим, 10-15, или даже 20 лет. Но письменные гарантии для России со стороны каких-то нескольких стран-союзников по НАТО действительно стали бы очень сильным ударом по единству альянса.
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