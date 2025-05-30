Томас Ермалавичус: Киев видит главные страхи Путина и жмет на нужные кнопочки, но у этой игры есть и риски

Именно такого приза добиваются Россия и Путин. А в Белом доме превалирующей линией становится такая, что это, мол, не наша война, и нам не важно, кто тут агрессор и кто виноват, а кто жертва. Набирает силу такой взгляд, что, наверное, надо сделать какой-то последний шаг, последний толчок. Дать последний шанс, и если это не удастся, то просто отвернуться, как это было сделано в случае войны на Ближнем Востоке, по вопросу конфликта в Газе.

Поэтому для Украины такая игра оказывается немножко рискованной. Если трехсторонняя встреча не состоится, а Трамп все-таки пожелает встретиться с Путиным наедине, и состоится двусторонняя вечера, тот тут наберут силу все эти риски, о которых мы уже давно говорим.

Томас Ермалавичус и Павел Соболев. Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

Это могут получиться переговоры над головами украинцев, над головой Украины. И потом уже Украине будут предъявляться требования с двух сторон, от двух крупных держав, навязываемые более слабой стороне.

Поэтому это рискованно, но украинцы наверняка эти риски сознают, потому что иначе они бы и не играли в эту рискованную игру. Но Украина действительно сейчас старается показать, что у нее есть все желание вести переговоры, даже без всяких заранее сформулированных условий и требований, а виновная сторона, которая затягивает переговоры и пытается обыграть того же самого Трампа, это все-таки Россия.