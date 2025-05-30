В студии Postimees Томас Ермалавичус: возможна ли трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина?

- Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Дональда Трампа. Чуть позднее Трамп сказал журналистам, что считает такую встречу возможной и готов в случае необходимости в ней участвовать. Может ли состояться такая встреча, или речь идет скорее об очередной удачной информационно-психологической операции Украины, предпринятой в расчете на то, что Путин на такую встречу ни за что не осмелится, а это означает, что в очередной раз можно будет красноречиво подчеркнуть, что именно Путин - главное препятствие на пути к прекращению боевых действий?

- Федеральный суд по вопросам международной торговли США постановил, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия при введении глобальных тарифов на импорт, и постановил заблокировать их. Может ли крупная неудача в экономике побудить Трампа постараться уравновесить ее крупной удачей во внешней политике, не толкают ли его обстоятельства к тому, чтобы очень сильно надавить уже не на Зеленского, что не так уж сильно повышает авторитет Трампа, а именно на Путина, на другую «крупную державу»?

- Агентство Reuters, ссылаясь на российские источники, сообщило на этой неделе о том, что Путин в качестве одного из условий мира называет письменное обещание от крупных западных держав не расширять НАТО на восток, то есть исключить принятие в альянс Украины, Грузии и Молдовы. Можно ли назвать такое требование заведомо абсурдным, можно ли быть уверенным, что лидеры западных стран никогда не станут фиксировать в документах вещи, которые касаются независимых третьих государств?