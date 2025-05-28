Экономист: рост зарплат подстегнет дальнейшее повышение цен

Средняя зарплата за первый квартал составила 2011 евро, что на 6,1 процента больше, чем в первом квартале прошлого года.

«Если сравнить это с ростом цен, то индекс потребительских цен в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5 процента. Мы видим, что зарплаты росли быстрее, чем цены», - отметил Эаметс.

«Если взять чуть более длительный период - с первого квартала 2022 года, когда в Эстонии начался экономический спад, и сравнить рост цен и зарплат за эти три года, то увидим, что зарплаты за это время увеличились на 31 процент, а цены - на 27,6 процента. Таким образом, и в долгосрочной перспективе рост зарплат опережает рост цен. Эти два показателя взаимно влияют друг на друга: инфляция заставляет работников просить повышения зарплаты, а более высокие зарплаты увеличивают спрос, что, в свою очередь, подпитывает инфляцию. Поэтому этот процесс называют спиралью зарплат и цен», - пояснил экономист.

Если посмотреть, как за год выросли зарплаты в частном и государственном секторах, видно, что лидерами по темпам роста стали органы местного самоуправления - средняя зарплата там за год выросла на 6,4 процента, далее идет государственный сектор с ростом 5,8 процента, а в частном секторе зарплаты увеличились на 5,4 процента.

В статистике выделяют два сегмента государственного сектора: государственный и местное самоуправление. К государственному относятся центральное правительство, министерства и государственные департаменты. За три года зарплаты быстрее всего росли именно в органах местного самоуправления - на 38 процентов, в государственном секторе - на 32 процента, а в частном секторе - на 29 процентов.

«Если посмотреть, насколько изменились различия в зарплатах по регионам, то три года назад средняя зарплата в Валгамаа составляла 1084 евро, а в Таллинне - 1830 евро, то есть в Валгамаа платили 59,2 процента от таллиннского уровня. Это был самый большой разрыв между регионом и столицей», - продолжил Эаметс.