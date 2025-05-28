Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой войной

«Что касается слов Трампа о том, что Путин играет с огнём и что с Россией могут произойти очень плохие вещи- я знаю только одну действительно плохую вещь: Третья мировая война, - написал Дмитрий Медведев в соцсети X (ранее Twitter). - Надеюсь, Трамп это понимает!»

На это отреагировал специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог, раскритиковав Медведева за упоминание возможной мировой войны. Он назвал такие заявления безответственными и недостойными державы мирового уровня.

«Запугивание Третьей мировой войной - это прискорбный и безрассудный комментарий со стороны Дмитрия Медведева, недопустимый для мировой державы. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец кровопролитию. Мы ждем от России меморандума, который вы пообещали неделю назад. Объявите режим прекращения огня», - написал Келлог в X.

Предупреждение Трампа прозвучало на фоне новых массированных атак России на Украину и стагнации мирных переговоров. Он обвинил Путина в эскалации и подчеркнул, что Россия идет по пути, чреватому новыми санкциями.

Накануне вечером Трамп резко высказался о Путине в своей соцсети Truth Social, назвав его «сумасшедшим» после очередной масштабной воздушной атаки на Киев. «Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случились бы действительно очень плохие вещи. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ, - написал Трамп. - Он играет с огнем!»