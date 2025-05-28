ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Преследование Порошенко – тонкая игра команды Зеленского

Разговоры о выборах во время войны всегда вызывают в Украине противоречивую реакцию. Одно из распространенных мнений - что Офис президента Владимира Зеленского сознательно распространяет слухи о выборах, чтобы отвлечь внимание от пусть и медленного, но все же продвижения российских войск в Донецкой области.