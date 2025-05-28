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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Преследование Порошенко – тонкая игра команды Зеленского

Перевод: Сергей Светлов
Бывший президент Украины Петр Порошенко на президентских дебатах 2019 года с оппонентом Владимиром Зеленским на Олимпийском стадионе в Киеве.

Война в Украине в полном разгаре, однако украинские политики продолжают мериться рейтингами, будто это имеет решающее значение. Может ли это быть сигналом того, что идет подготовка к окончанию войны и выборам?

Разговоры о выборах во время войны всегда вызывают в Украине противоречивую реакцию. Одно из распространенных мнений - что Офис президента Владимира Зеленского сознательно распространяет слухи о выборах, чтобы отвлечь внимание от пусть и медленного, но все же продвижения российских войск в Донецкой области.

С другой стороны, украинцам все труднее переносить постоянное напряжение, вызванное войной. Возможно, разговоры о выборах помогают хотя бы немного справиться со стрессом, напоминая о жизни до полномасштабного вторжения. В любом случае, нынешние разговоры на тему выборов заметно отличаются от сознательных информационных вбросов, характерных для 2023 и 2024 годов.

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