В воскресенье парк Тондираба станет центром спорта и приключений

«День защиты детей призван привлечь внимание к благополучию и правам ребенка. Именно поэтому 1 июня парк Тондираба превратится в центр приключений, где вне зависимости от возраста дети смогут попрыгать на батуте, покататься на пони или на роликовых коньках, а также увидеть красочное мыльное шоу. Ждет маленьких участников и небольшой сюрприз», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этот же день в парке Тондираба состоится и IX Народный забег Ласнамяэ. «Это ежегодное спортивное событие, которое ранее проходило в парке Паэ. Поскольку забег проходит на дистанциях для детей, взрослых и участников в инвалидных креслах, он является важным событием для всех спортсменов-любителей. В этом году регистрационный список заполнился всего за несколько недель - ожидается, что в мероприятии примут участие более 700 человек», – добавила Юрченко.

IX Народный забег Ласнамяэ и празднование Дня защиты детей состоятся в воскресенье, 1 июня в парке Тондираба (ул. Варраку, 16).

День начнется в 11:00 с открытия батутной площадки. Начиная с 12:00 маленьких посетителей мероприятия будут развлекать аниматоры, все желающие также смогут прокатиться на пони или на лошади. В 12:00 на площадке с тартановым покрытием рядом с роликовым парком начнется мыльное шоу, которое продлится около часа. С 14:00 до 17:00 для всех желающих будут открыты двери роликового парка Тондираба - бесплатными будут как катание, так и прокат роликовых коньков.