В воскресенье парк Тондираба станет центром спорта и приключений

1 июня в крупнейшем парке Эстонии состоятся IX Народный забег Ласнамяэ и празднование Дня защиты детей.
«День защиты детей призван привлечь внимание к благополучию и правам ребенка. Именно поэтому 1 июня парк Тондираба превратится в центр приключений, где вне зависимости от возраста дети смогут попрыгать на батуте, покататься на пони или на роликовых коньках, а также увидеть красочное мыльное шоу. Ждет маленьких участников и небольшой сюрприз», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В этот же день в парке Тондираба состоится и IX Народный забег Ласнамяэ. «Это ежегодное спортивное событие, которое ранее проходило в парке Паэ. Поскольку забег проходит на дистанциях для детей, взрослых и участников в инвалидных креслах, он является важным событием для всех спортсменов-любителей. В этом году регистрационный список заполнился всего за несколько недель - ожидается, что в мероприятии примут участие более 700 человек», – добавила Юрченко.
IX Народный забег Ласнамяэ и празднование Дня защиты детей состоятся в воскресенье, 1 июня в парке Тондираба (ул. Варраку, 16).
День начнется в 11:00 с открытия батутной площадки. Начиная с 12:00 маленьких посетителей мероприятия будут развлекать аниматоры, все желающие также смогут прокатиться на пони или на лошади. В 12:00 на площадке с тартановым покрытием рядом с роликовым парком начнется мыльное шоу, которое продлится около часа. С 14:00 до 17:00 для всех желающих будут открыты двери роликового парка Тондираба - бесплатными будут как катание, так и прокат роликовых коньков.
В праздновании Дня защиты детей примет участие и Таллиннская школа по интересам Тондираба, ее представители расскажут о досуговой деятельности и возможностях участия в занятиях по интересах.
Участники IX Народного забега Ласнамяэ смогут получить стартовые материалы на основании своего стартового номера с 12:00 до 13:30. Свой номер можно узнать на сайте www.eestimaraton.ee не позднее, чем за день до мероприятия.
В 13:00 будет дан старт для людей в инвалидных креслах на специально обозначенной безопасной 300-метровой дистанции.
В 13:20 стартует детский забег дистанцией 300 метров для участников в возрасте до 12 лет.
В 13:45 начнется разминка под руководством тренеров Gym!
В 14:00 будет дан старт на основной дистанции (5,4 км). Трасса проходит в парке Тондираба, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,8 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега 13 лет и старше.
В 14:45 начнется церемония награждения.
Участие в забеге и мероприятия Дня защиты детей бесплатны для всех участников.