Мошенники выманили у 44-летнего жителя Эстонии 65 000 евро

44-летний мужчина сообщил полиции, что общался с неизвестными людьми через WhatsApp и под их руководством перевел 65 000 евро на инвестиционную платформу. Сейчас подателю заявления сообщают, что его деньги в настоящее время хранятся в Англии, но он пришел к выводу, что это было мошенничество. Обстоятельства вероятного случая мошенничества будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.