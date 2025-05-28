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Мошенники выманили у 44-летнего жителя Эстонии 65 000 евро

Приложение WhatsApp. Иллюстративное фото.

Полиция получила сообщения о двух кражах, а также о случае мошенничества, в результате которого у жертвы выманили 65 000 евро.

44-летний мужчина сообщил полиции, что общался с неизвестными людьми через WhatsApp и под их руководством перевел 65 000 евро на инвестиционную платформу. Сейчас подателю заявления сообщают, что его деньги в настоящее время хранятся в Англии, но он пришел к выводу, что это было мошенничество. Обстоятельства вероятного случая мошенничества будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.

Полиция также получила сообщения о двух кражах. Неделю назад со двора на улице Рюйтли в Тарту был украден запертый на замок электросамокат Ninebot. Ущерб составляет 300 евро.

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