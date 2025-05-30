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Налоги, жилье, армия и накопления: оппозиция атакует новую программу правительства, коалиция же полна оптимизма

Коалиционное соглашение было подписано в Белом зале Рийгикогу. Соглашение подписали лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас и председатель Партии реформ Кристен Михал.

В минувшие выходные Партия реформ и «Ээсти 200» подписали коалиционное соглашение на 2025-2027 годы. Rus.Postimees проанализировал документ и попросил представителей разных партий прокомментировать пункты, вызывающие больше всего разногласий между политиками.

Согласно коалиционному соглашению, утвержденному в субботу Партией реформ и «Ээсти 200», ожидаются налоговые изменения, новшества в социальной политике, а в вопросах безопасности продолжится прежний курс - обороноспособность останется приоритетной сферой.

«В базовом коалиционном соглашении сформулированы главные принципы работы правительства: государственная оборона и безопасность, налоги и конкурентоспособность экономики, простота делопроизводства и дальнейший процесс подготовки политических документов по различным сферам», - заявил премьер-министр Кристен Михал.

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