РАЙНЕР САКС Киев повышает ставки: Зеленский сообщил об ускорении украинской ракетной программы

Украинский президент отреагировал на российские ракетные атаки не только обычными и обоснованными обвинениями, но и заявлениями об ускорении украинской программы по созданию баллистических ракет, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
По-прежнему есть основания сомневаться в том, что Украина сможет в ближайшем будущем произвести достаточное количество боевых ракет, чтобы оказать заметное влияние на боевые возможности России. Однако в долгосрочной перспективе достижение возможности создания в Украине надлежащих баллистических и крылатых ракет может свести на нет требования России прекратить поставки оружия в Украину.
Специальный представитель президента США генерал Келлог получил от Украины меморандум с перечнем условий установления режима прекращения огня. По словам российских чиновников, их работа над меморандумом будет завершена в ближайшие дни.
По словам спецпредставителя президента США, они планируют объединить два документа и предложить их для совместного обсуждения на новой встрече. План, простой на словах, безусловно, очень трудно реализовать. Кроме того, сообщения российских официальных лиц, участвовавших в последних переговорах, создают впечатление, что Россия намерена обсуждать меморандум напрямую с Украиной.
Медведеву дают слово не от хорошей жизни
Слова президента Трампа, безусловно, не будут восприняты легкомысленно в России, однако маловероятно, что Россия готова достичь какого-либо компромисса по вопросу прекращения огня на данном этапе.
Вопрос только в том, насколько изобретательно сможет Россия подготовить новый маневр для контроля за действиями США в отношении Украины. Россия пока не смогла дать действенного ответа на крайне эмоциональные заявления президента США. Предоставление слова бывшему президенту Медведеву показывает, что российский президент крайне обеспокоен риторикой президента США, но не способен рационально на нее ответить.
Украинский Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации заявил, что распространенная российской армией информация об атаке на вертолет президента России 20 мая, когда глава российского государства посещал Курскую область, является фейковой новостью.
Украинские аналитики сообщают, что в ходе визита президент России передвигался по Курской области в хорошо охраняемом кортеже, что также подтверждается многочисленными визуальными свидетельствами в открытых источниках. Украинские аналитики подтверждают, что во время визита президента России в российских социальных сетях и в СМИ не появлялось сообщений о возможной атаке беспилотников в Курской области.
Воздушные удары
Сообщения об атаках беспилотников российской армии вчера вечером поступали из Полтавской, Харьковской и Николаевской областей, то есть из районов, приближенных к линии фронта. Масштабы атак с использованием беспилотников «Шахед» за последние два дня резко сократились по сравнению с прошлыми годами, что, по-видимому, указывает на временное истощение ресурсов. Российское командование наверняка усилит атаки с использованием беспилотников при первой же возможности.
Подводя итог недавним комбинированным ракетно-беспилотным атакам на Украину, можно сказать, что эффект эскалации, отразившийся в СМИ, был достигнут за счет распределения ракетных атак на три дня подряд. Хотя количество использованных в ходе атаки ракет было большим, их общее количество не достигло уровня самых интенсивных ракетных атак предыдущих лет.
Атаки совершаются почти исключительно по крупным целям, т.е. гражданским объектам, что свидетельствует о неспособности организовать эффективные атаки на важные в военном отношении объекты. Таким образом, атаки имеют исключительно цель психологического воздействия. В то же время российские информационные агентства пытаются продолжить утверждение о том, что это был всего лишь ответ на украинские атаки.
Сегодня ночью в нескольких районах России были зафиксированы удары украинских беспилотников. Сообщения о взрывах поступали из районов Московской области и западных регионов России. В ходе предыдущих атак появилась более подробная информация о поражении важного для оборонной промышленности предприятия в Борисоглебске.
О положении на фронтах
Активность атак российской армии осталась на уровне предыдущих дней.
Активность наступления российской армии на Курско-Сумско-Белгородском направлении постепенно нарастает, предпринимаются попытки более глубокого проникновения в районы Сумской области Украины. Вчера существенных изменений в ситуации не произошло.
Активность российских подразделений возросла также на харьковском направлении, и помимо города Волчанск, атаки были предприняты еще в нескольких пунктах. Ситуация не изменилась.
На Купянском направлении российские части проявляют относительную пассивность.
Предпринимаются попытки продолжить активные атаки в направлении Лимана, однако существенного прогресса россиянам достичь не удалось. На Северском направлении российские части бездействовали. События последних трех месяцев показывают, что у российского командования уже не было достаточных резервов на этом участке фронта для одновременного наступления на всех направлениях.
Продолжаются обстрелы населенного пункта Часов Яр в направлении Бахмута, но безрезультатно. Российские подразделения проявили относительную активность в районе Торецка, однако контроль над городом они не взяли.
В течение всего дня продолжались интенсивные атаки на Покровском направлении. У украинских войск возникли проблемы на восточной части линии фронта, и на некоторых участках российские подразделения немного улучшили свои позиции. Активное наступление россиян продолжалось также и юго-западнее Донецка, но без существенных результатов.
На Южном фронте российские части проявили относительную активность на Ореховском направлении, однако существенных изменений в дислокации войск не произошло. На других участках Южного фронта российские части бездействовали.