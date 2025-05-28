РАЙНЕР САКС Киев повышает ставки: Зеленский сообщил об ускорении украинской ракетной программы

Украинский Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации заявил, что распространенная российской армией информация об атаке на вертолет президента России 20 мая, когда глава российского государства посещал Курскую область, является фейковой новостью.

Украинские аналитики сообщают, что в ходе визита президент России передвигался по Курской области в хорошо охраняемом кортеже, что также подтверждается многочисленными визуальными свидетельствами в открытых источниках. Украинские аналитики подтверждают, что во время визита президента России в российских социальных сетях и в СМИ не появлялось сообщений о возможной атаке беспилотников в Курской области.

Воздушные удары

Сообщения об атаках беспилотников российской армии вчера вечером поступали из Полтавской, Харьковской и Николаевской областей, то есть из районов, приближенных к линии фронта. Масштабы атак с использованием беспилотников «Шахед» за последние два дня резко сократились по сравнению с прошлыми годами, что, по-видимому, указывает на временное истощение ресурсов. Российское командование наверняка усилит атаки с использованием беспилотников при первой же возможности.

Подводя итог недавним комбинированным ракетно-беспилотным атакам на Украину, можно сказать, что эффект эскалации, отразившийся в СМИ, был достигнут за счет распределения ракетных атак на три дня подряд. Хотя количество использованных в ходе атаки ракет было большим, их общее количество не достигло уровня самых интенсивных ракетных атак предыдущих лет.