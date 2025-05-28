«Светлого вам Рождества! За ваши деньги»: депутаты Рийгикогу массово заказывают персональные поздравления

«Счастливых праздников!», «С Днем Победы!», «Прекрасного дня пожилых людей» - все подобные поздравления в газетах и открытки от депутатов Рийгикогу, скорее всего, оплачены самими налогоплательщиками. Из отчетов о расходах членов Рийгикогу видно, что такая практика распространена среди всех партий. Это происходит даже несмотря на то, что в последнее время Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) стала особенно внимательно следить за любыми видами политической рекламы и саморекламы со стороны политиков.