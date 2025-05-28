Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Светлого вам Рождества! За ваши деньги»: депутаты Рийгикогу массово заказывают персональные поздравления

Чем поздравления, заказанные за счет налогоплательщика, отличаются от политической рекламы - не совсем ясно.

«Счастливых праздников!», «С Днем Победы!», «Прекрасного дня пожилых людей» - все подобные поздравления в газетах и открытки от депутатов Рийгикогу, скорее всего, оплачены самими налогоплательщиками. Из отчетов о расходах членов Рийгикогу видно, что такая практика распространена среди всех партий. Это происходит даже несмотря на то, что в последнее время Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) стала особенно внимательно следить за любыми видами политической рекламы и саморекламы со стороны политиков.

В прошлом году, как и в предыдущие годы, депутаты Рийгикогу потратили тысячи евро на персональные рекламные материалы: они размещали поздравления в газетах и рассылали открытки по почте. По мнению самих депутатов, такие праздничные поздравления и открытки - важный способ поддерживать связь с избирателями.

Хотя эти суммы в контексте государственных расходов Эстонии незначительны, возникает вопрос об их целесообразности: если политик рассылает более 10 000 открыток со своей фотографией, именем и несколькими символическими фразами, чем это отличается от политической рекламы?

Комментарии

Ключевые слова

Наверх