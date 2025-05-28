Ожидаемая продолжительность жизни из стран ЕС быстрее всего выросла в Эстонии

Согласно данным Департамента статистики, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии при рождении составила 79,5 года. Этот показатель отражает самый значительный рост среди европейских стран за последние три десятилетия. Ожидаемое количество лет, которые жители Эстонии могут прожить в добром здравии с момента рождения, составляет 58,7 года.
«Если в 1994 году ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии составляла 66,5 года, то в 2024 году - уже на 13 лет больше, то есть 79,5 года. В Латвии и Литве за тот же период продолжительность жизни увеличилась примерно на девять лет. В Литве она составляет 77,6 года, в Латвии - 75,6 года», - объяснила руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс, отметив, что в Латвии одна из самых низких продолжительностей жизни в Европе. В то же время в Финляндии, где в 1994 году этот показатель уже достигал 76,7 года, он вырос до 81,6 года - на 4,9 года.
Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии по-прежнему ниже среднего уровня по Европе, который в 2023 году составлял 81,4 года. Наивысшие показатели зафиксированы в Швейцарии и Испании, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 84 года.
Среди людей в возрасте 80 лет и старше 74% составляют женщины
«На фоне Европы Эстония вместе с другими странами Балтии выделяется особенно большим гендерным разрывом в продолжительности жизни. Если у женщин в Эстонии она составляет 83,4 года, то у мужчин - лишь 75,1 года, то есть разница достигает 8,3 года», - рассказала аналитик. В среднем по Европейскому союзу в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 84 года, а мужчин - 78,7 года, разрыв между полами - 5,3 года.
Различие в продолжительности жизни приводит к значительному увеличению доли женщин в старших возрастных группах. «Среди трудоспособного населения численность мужчин и женщин еще относительно сбалансирована, но с возрастом число мужчин начинает стремительно снижаться. В результате доля женщин резко возрастает - например, среди лиц в возрасте 80 лет и старше женщины составляют уже 74% населения», - отметила Вооленс.
Число лет, прожитых в добром здравии, снова растет
Согласно данным 2024 года, ожидаемое количество лет, которые житель Эстонии может прожить в добром здравии с момента рождения, составляет 58,7 года. «По сравнению с предыдущим годом число лет, прожитых в здравии, увеличилось на 0,7 года. Мужчины живут в здравии 56,8 года, женщины - 60,6 года», - отметила аналитик.
Вооленс пояснила, что из года в год видно: в городских районах люди живут в добром здравии на несколько лет дольше, чем в сельских. В 2024 году этот показатель составил 59,7 года в городах и 56,5 года в деревнях. В прошлом году в сельских районах число лет, прожитых в здравии, сократилось на 0,4 года, в то время как в городских районах увеличилось на 1,3 года.
Женщины с высшим образованием живут дольше всех и дольше всех сохраняют здоровье
Ожидаемая продолжительность жизни рассчитывается на основе показателей смертности за конкретный год. В последние годы уровень смертности остается стабильным, что способствует продолжающемуся росту продолжительности жизни. Рост продолжительности жизни отражает развитие общества и тесно связан с другими факторами, такими как место жительства и уровень образования.
«Уровень образования действительно влияет на уровень жизни человека, а тот, в свою очередь - на здоровье и продолжительность жизни. Например, у женщин с высшим образованием ожидаемая продолжительность жизни составляет в среднем 86 лет, тогда как у мужчин с начальным образованием - 68,4 года.
Аналогичная разница наблюдается и в показателях лет, прожитых в здравии. Согласно данным за 2024 год, люди с высшим образованием живут в здравии в среднем 64,5 года, а с начальным образованием - только 48,6 года. Получается, что в 2024 году рост числа лет, прожитых в здравии, произошел только среди людей с высшим образованием. Среди людей с более низким уровнем образования этот показатель остался прежним или даже снизился», - сказала Вооленс.
Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии выше всего в Тартумаа и Харьюмаа
Эстонцы живут в здравии немного дольше, чем неэстонцы - соответственно 59,1 и 57,7 года. Разрыв в прошлом году существенно сократился, поскольку число лет, прожитых в здравии, больше всего выросло именно среди неэстонцев (на 1,4 года), тогда как среди эстонцев - лишь на 0,2 года. Выяснилось, что мужчины-неэстонцы и мужчины-эстонцы живут в здравии одинаковое количество лет - различие наблюдается только среди женщин.
Среди уездов ожидаемая продолжительность жизни выше всего в Тартуском и Харьюском - в обоих по 80,6 года. «Продолжительность жизни выше в городских районах (80,6 года) и ниже в сельских (77,9 года)», - добавила Вооленс.
Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни - в Ида-Вирумаа, где она составляет 77 лет. Среди женщин дольше всех живут жительницы Сааремаа - 85 лет, а среди мужчин - меньше всех мужчины из Ида-Вирумаа - 71,4 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - это среднее количество лет, которое предположительно проживет новорожденный, если характерные для рассматриваемого периода показатели смертности не изменятся. Методика расчета ожидаемой продолжительности жизни описана в методическом документе.