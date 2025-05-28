Пруунсильд: накопления во второй пенсионной ступени как гарантия будущего – это иллюзия

Крупнейший акционер Bigbank Парвел Пруунсильд заявил в интервью ERR, что вторая пенсионная ступень практически никогда не способна обогнать инфляцию, поскольку индекс потребительских цен искажает и уже долгое время скрывает реальный рост цен. По его прогнозу, со временем люди поймут, что накопление средств во второй пенсионной ступени как способ обеспечить будущее - это лишь иллюзия.