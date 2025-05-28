Пруунсильд: накопления во второй пенсионной ступени как гарантия будущего – это иллюзия

Крупнейший акционер Bigbank Парвел Пруунсильд заявил в интервью ERR, что вторая пенсионная ступень практически никогда не способна обогнать инфляцию, поскольку индекс потребительских цен искажает и уже долгое время скрывает реальный рост цен. По его прогнозу, со временем люди поймут, что накопление средств во второй пенсионной ступени как способ обеспечить будущее - это лишь иллюзия.
Пруунсильд отметил, что в условиях нынешней инфляционной среды любые попытки сберечь деньги или надеяться на то, что удастся что-то накопить, - это иллюзия.
Он также подчеркнул, что индекс потребительских цен, который должен отражать инфляцию, на деле показывает лишь половину ее реального масштаба, поскольку не учитывает, к примеру, выплаты по кредитам, стоимость земли, золото и акции.
«И даже сейчас, когда инфляция на самом деле либо очень высокая, либо, если смотреть с другой стороны, сравнительно низкая, - фонды второй ступени практически никогда не могут ее обогнать», - заявил он.