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Строгие квалификационные требования осложняют поиск учителей в нарвские школы

Редактор: rus.postimees.ee
Учебный класс.

Строгие квалификационные требования затрудняют поиск новых учителей в Нарве, где помимо знания эстонского языка проблемой становится отсутствие профессиональной квалификации педагога, пишет Rus.ERR.

В Нарве к новому учебному году не хватает 75 учителей. В ходе рекрутинговой кампании в городе нашли 20 человек, владеющих эстонским языком, которые хотели бы работать в школе, но у многих из них нет либо степени магистра, либо педагогической квалификации. В таких случаях город может предложить только годичный договор.

В Нарве считают, что профессиональную квалификацию учителя не надо требовать у людей, которые когда-то получили педагогическое образование и работали в школе.

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