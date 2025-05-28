Строгие квалификационные требования осложняют поиск учителей в нарвские школы

Строгие квалификационные требования затрудняют поиск новых учителей в Нарве, где помимо знания эстонского языка проблемой становится отсутствие профессиональной квалификации педагога, пишет Rus.ERR.
В Нарве к новому учебному году не хватает 75 учителей. В ходе рекрутинговой кампании в городе нашли 20 человек, владеющих эстонским языком, которые хотели бы работать в школе, но у многих из них нет либо степени магистра, либо педагогической квалификации. В таких случаях город может предложить только годичный договор.
В Нарве считают, что профессиональную квалификацию учителя не надо требовать у людей, которые когда-то получили педагогическое образование и работали в школе.