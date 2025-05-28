Безопасно ли ездить на зимнем дизельном топливе летом?

По закону с мая заправочные станции традиционно переходят на продажу летнего дизельного топлива. Что же делать, если вы используете автомобиль редко, и в топливном баке осталось еще очень много зимнего дизельного топлива? Может ли навредить двигателю езда на зимнем топливе в теплое время года?
С наступлением сезона холодов владельцам дизельных автомобилей рекомендуется сменить летнее топливо на зимнее, постаравшись не смешивать их, поскольку в таком случае пострадает свойственная зимнему топливу морозостойкость. Но что делать, если снова стало тепло? Можно ли продолжать ездить на оставшемся в баке зимнем топливе?
Руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Вейко Вярк успокаивает: возможно, что автомобиль не заведется в сильные холода при использовании летнего топлива зимой, но езда на зимнем топливе летом, как правило, не влечет никаких последствий для исправности машины и не препятствует движению. Тем не менее, Вярк рекомендует отдавать предпочтение топливу, которое соответствует сезону.
«Зимнее дизельное топливо специально изготовлено для более низких температур и содержит больше добавок, обеспечивающих морозостойкость, таких как улучшитель текучести. В результате страдает энергоемкость зимнего топлива, из-за чего при его использовании в летнее время может увеличиваться расход топлива и, как следствие, возникать дополнительные расходы, которых можно было бы избежать», - поясняет Вярк.
Однако даже с учетом того, что использование зимнего топлива летом не представляет опасности с точки зрения надежности двигателя, следует учитывать, что качество застоявшегося в баке топлива может снижаться.
«Из-за колебаний температуры воздух весной в баке может накапливаться конденсат. Он отделяется из-за влажности воздуха, оседает по стенкам бака на дно, а поскольку вода плотнее топлива, топливо образует над водой слой, препятствуя ее испарению. При неблагоприятном стечении обстоятельств в баке таким образом может скопиться довольно много воды», - говорит Вярк. На получившейся смеси мотор работать уже не будет.