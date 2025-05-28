Безопасно ли ездить на зимнем дизельном топливе летом?

С наступлением сезона холодов владельцам дизельных автомобилей рекомендуется сменить летнее топливо на зимнее, постаравшись не смешивать их, поскольку в таком случае пострадает свойственная зимнему топливу морозостойкость. Но что делать, если снова стало тепло? Можно ли продолжать ездить на оставшемся в баке зимнем топливе?

Руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Вейко Вярк успокаивает: возможно, что автомобиль не заведется в сильные холода при использовании летнего топлива зимой, но езда на зимнем топливе летом, как правило, не влечет никаких последствий для исправности машины и не препятствует движению. Тем не менее, Вярк рекомендует отдавать предпочтение топливу, которое соответствует сезону.

«Зимнее дизельное топливо специально изготовлено для более низких температур и содержит больше добавок, обеспечивающих морозостойкость, таких как улучшитель текучести. В результате страдает энергоемкость зимнего топлива, из-за чего при его использовании в летнее время может увеличиваться расход топлива и, как следствие, возникать дополнительные расходы, которых можно было бы избежать», - поясняет Вярк.

Однако даже с учетом того, что использование зимнего топлива летом не представляет опасности с точки зрения надежности двигателя, следует учитывать, что качество застоявшегося в баке топлива может снижаться.