В крупном столичном торговом центре откроется очередной магазин Lidl

Как отмечает руководитель отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас, клиенты давно ждали открытия Lidli в районе Ярве.

«Мы рады еще больше расширить свое присутствие в Таллинне, а также стать еще ближе к жителям Нымме и Ярве. Мы видим, скольких людей ежедневно обслуживает Järve Keskus, и это прекрасно соответствует видению Lidl о хорошей доступности. Совсем скоро мы сможем предложить им как низкие цены, так и высокое качество от Lidli», – добавил Линнас.

«Сотрудничество между Lidl и Järve Keskus важно для всего района, поскольку позволяет предложить клиентам еще более широкий ассортимент товаров и доступные цены. Наша цель - сделать центр максимально привлекательным и удобным для семей, и появление Lidli серьезно расширит возможности и для посетителей, и для других арендаторов. Вместе с открытием магазина будет установлен траволатор, который сделает перемещение между этажами еще удобнее», – отметила руководитель Järve Keskus Хелин Арро.