В крупном столичном торговом центре откроется очередной магазин Lidl

Lidl Eesti и торговый центр Järve приступают к строительству магазина в торговом центре на Пярнуском шоссе. Работы стартуют уже в ближайшие недели, генеральным подрядчиком выступает Tallinna Ehitustrust.
Как отмечает руководитель отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас, клиенты давно ждали открытия Lidli в районе Ярве.
«Мы рады еще больше расширить свое присутствие в Таллинне, а также стать еще ближе к жителям Нымме и Ярве. Мы видим, скольких людей ежедневно обслуживает Järve Keskus, и это прекрасно соответствует видению Lidl о хорошей доступности. Совсем скоро мы сможем предложить им как низкие цены, так и высокое качество от Lidli», – добавил Линнас.
«Сотрудничество между Lidl и Järve Keskus важно для всего района, поскольку позволяет предложить клиентам еще более широкий ассортимент товаров и доступные цены. Наша цель - сделать центр максимально привлекательным и удобным для семей, и появление Lidli серьезно расширит возможности и для посетителей, и для других арендаторов. Вместе с открытием магазина будет установлен траволатор, который сделает перемещение между этажами еще удобнее», – отметила руководитель Järve Keskus Хелин Арро.
С момента открытия первых восьми магазинов 3 марта 2022 года в Эстонии появилось уже 18 магазинов Lidl – в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви, Раквере, Курессааре и Выру. В этом году уже открылись еще четыре новых магазина, в том числе первый магазин Lidl Eesti в торговом центре. В ближайшее время в стране появятся магазины также в Вильянди, Кейла и на улице Линнамяэ в Таллинне.