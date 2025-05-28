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Названа причина массовой гибели рыбы в нескольких эстонских реках

Перевод: Павел Соболев

В минувшие выходные по неизвестным причинам в нескольких реках в Пярнумаа было замечено большое количество мертвой рыбы, в основном это была плотва. К настоящему моменту специалисты установили причину гибели рыбы.

Танель Тюрна, глава бюро рыболовства и водной биосферы Департамента окружающей среды, сообщил, что, хотя исследование некоторых взятых проб еще продолжается, на основании текущей информации, полученной от ученых, можно сказать, что причиной гибели рыб является вирус, распространенный среди карповых, - весенняя виремия карпа.

«Прямого лечения от него не существует, но известно, что распространение вируса прекращается, когда вода прогревается», - уточнил Тюрна.

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