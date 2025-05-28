Спасателей вызвали тушить полыхавший посреди поля открытым пламенем трактор

Размер ущерба и причины возгорания устанавливаются.

К сожалению, возгорания техники в Ярвамаа случаются не так уж редко, как можно было бы надеяться.

Лишь в середине мая перед зданием Ярвамааской больницы в центре Пайде можно было увидеть встревоженных людей, спасательную технику с мигалками и поднимающееся в небо пламя и клубы дыма.