Спасателей вызвали тушить полыхавший посреди поля открытым пламенем трактор

Вчера спасатели Ярвамаа были вызваны в поле на тушение трактора. Когда они прибыли на место происшествия, дорогостоящий трактор был уже полностью охвачен огнем.
Размер ущерба и причины возгорания устанавливаются.
К сожалению, возгорания техники в Ярвамаа случаются не так уж редко, как можно было бы надеяться.
Лишь в середине мая перед зданием Ярвамааской больницы в центре Пайде можно было увидеть встревоженных людей, спасательную технику с мигалками и поднимающееся в небо пламя и клубы дыма.
Насколько известно редакции, за несколько минут до полуночи на парковке перед отделением экстренной медицины загорелся автомобиль Peugeot. Спасатели прибыли через несколько минут, отвели горящий автомобиль от других машин, и через несколько минут автомобиль был потушен.