Человек, въехавший в толпу на параде в честь чемпионства «Ливерпуля», арестован – полиция не подозревает терроризм

Сотни тысяч жителей Ливерпуля собрались в понедельник вечером в центре города, чтобы отпраздновать 20-й чемпионский титул «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге, когда внезапно автомобиль на большой скорости врезался в толпу.

Пострадали более 50 человек, из них как минимум четверо - дети. По данным Би-би-си, около 30 человек были доставлены в больницу, 11 из них остаются под наблюдением врачей. Остальным оказали первую помощь на месте. Состояние всех пострадавших стабильное.

На следующий день полиция арестовала 53-летнего мужчину из Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и вождении в состоянии наркотического опьянения.

Полиция Мерсисайда заявила, что произошедшее не рассматривается как террористический акт. Подтверждается, что подозреваемый находится под арестом, проводится расследование, и полиция призывает не распространять спекуляции.