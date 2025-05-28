Человек, въехавший в толпу на параде в честь чемпионства «Ливерпуля», арестован – полиция не подозревает терроризм

Во время парада в честь завоевания футбольным клубом «Ливерпуль» чемпионского титула Англии, в понедельник автомобиль въехал в толпу людей. Полиция арестовала 53-летнего мужчину по подозрению в причастности к инциденту.
Сотни тысяч жителей Ливерпуля собрались в понедельник вечером в центре города, чтобы отпраздновать 20-й чемпионский титул «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге, когда внезапно автомобиль на большой скорости врезался в толпу.
Пострадали более 50 человек, из них как минимум четверо - дети. По данным Би-би-си, около 30 человек были доставлены в больницу, 11 из них остаются под наблюдением врачей. Остальным оказали первую помощь на месте. Состояние всех пострадавших стабильное.
На следующий день полиция арестовала 53-летнего мужчину из Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и вождении в состоянии наркотического опьянения.
Полиция Мерсисайда заявила, что произошедшее не рассматривается как террористический акт. Подтверждается, что подозреваемый находится под арестом, проводится расследование, и полиция призывает не распространять спекуляции.
По предварительным данным, автомобиль оказался на перекрытой улице, следуя за машиной скорой помощи после того, как временное заграждение было убрано для оказания помощи человеку, перенесшему сердечный приступ.