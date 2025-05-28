Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным

«Если Путину некомфортно проводить двустороннюю встречу, или если все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», - заявил в среду Зеленский.

При этом он отметил, что с большим интересом хотел бы увидеть, как Трамп введет жесткие санкции против банковского и энергетического секторов России в ответ на волну российских авиаударов и отказ Москвы согласиться на перемирие.

Зеленский также сообщил, что Киев до сих пор не получил от России обещанный меморандум, в котором та должна изложить свои требования к мирному соглашению.

Киев обвиняет Москву в затягивании мирных переговоров и отказе прекратить войну.

В комментарии журналистам, опубликованном в среду, Зеленский отметил, что Россия обещала передать свою позицию относительно дальнейших шагов и своей готовности поддержать режим прекращения огня.

«Мы безусловно поддержали перемирие и переход к дипломатии в любом формате, подчеркиваю - в любом формате, мы готовы к прямым переговорам с Россией или к посредничеству США, Европы и других стран, в любой конфигурации, практически в любой точке цивилизованного мира. В Стамбуле Россия предложила приемлемые условия, и мы договорились об обмене тысячи человек. Это хороший результат», - сказал Зеленский во вторник в разговоре с журналистами.

«К другим шагам, которые были в повестке дня встречи в Стамбуле - я имею в виду перемирие - Россия не была готова», - добавил он.

По словам Зеленского, россияне к этому пока просто не готовы, но обещают вернуться с определенными сигналами.

То же самое, по его словам, передали Украине США, и это было отмечено Турцией во время переговоров.

«С нашей стороны был министр обороны (Рустем) Умеров, который общался с представителем России господином (Владимиром) Мединским. Россия сказала: “Мы передадим вам некий документ, который называется меморандумом.” Они изложат свое видение следующих шагов - способна ли Россия поддержать перемирие и встречу на уровне глав государств», - сказал Зеленский.