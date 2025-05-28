Мнение Пора отказаться от экспериментов, напоминающих советское время!

В том, что это действительно так, нас убеждают своеобразные эксперименты, которыми особенно выделяется Таллинн. Я заметил, что строительство дорог, железных дорог и трубопроводов стало происходить по советским лекалам – чрезвычайно медленно.

Вспомним, как тогда велось строительство. Участок ограждали забором, чтобы ничего нельзя было увидеть, и устанавливали башенный кран. Долго копали землю. Затем долго возводили коробку здания - так долго, что она уже начинала разрушаться. Наконец, долго занимались меблировкой, отделочными и сопутствующими работами. Кинотеатр «Хели» в Эльва строили годами, и Тартуский универсам возводился тоже очень долго. Затягивание строительства становилось темой для шуток и фельетонов: это была разрешенная системой «коммунальная критика».

Сегодня «коммунальная критика» вряд ли так болезненна для участников процесса, ведь теперь можно свободно критиковать все и вся, а проблема просто растворяется среди прочих, кроме того, человек ко всему привыкает.

И все же я не понимаю, почему строительство инфраструктуры затягивается, как когда-то строительство дома культуры в советское время. В августе прошлого года для ремонтных работ была закрыта улица Масина рядом с автобусным вокзалом Таллинна, и до сих пор работы на не не закончены.

Стройплощадка даже расширилась, и сейчас вся территория вокруг вокзала перекопана. Временные неудобства можно было бы стерпеть, если бы на объекте были замечены расторопные строители. Но бывают длинные периоды, когда на стройке почти ничего не происходит, или работы идут очень медленно.

Похоже, такая же ментальность распространяется и на республиканский уровень, например, в строительстве железных дорог. Elron уже успел закупить новые электропоезда для линии Тарту - Таллинн, но срок окончания реконструкции железной дороги постоянно переносится: с начала этого года на лето, теперь на конец года, а злые языки говорят даже о следующем годе.

Неужели это какая-то особая форма государственного капитализма, при которой муниципальные и государственные объекты можно строить сколь угодно медленно? Коммерческие объекты, напротив, растут с удивительной скоростью: не успеешь и глазом моргнуть, как уже появляется новая заправка или многоквартирный дом.