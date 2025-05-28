«Оккупированный Донецк не нужен никому». Как молодежь ждет совершеннолетия, чтобы уехать из оккупации в «свободную Украину»

В 2019 году девушке, как и Вале, оформили украинскую ID-карту. Именно этот документ она показала украинским пограничникам в Сумской области. Вскоре после этого этот пропускной пункт на границе с Россией закрыли.

Сейчас 19-летняя Тамара живет в Днепре, учится на логопеда и занимается волонтерством. В социальных сетях она идентифицирует себя как девушка с востока.

«Я часто при знакомстве рассказываю, что я из Донецка. Мне это важно. Люди мало знают, что там происходило с 2014 года».

Связь с родителями она поддерживает, но общение, по ее словам, довольно специфическое: «Папа как-то пытается шифровать сообщения, ставит три точки… Что-то пишет, потом стирает. Он работает на заводе, но также - как священник ПЦУ - долгое время тайно служил на украинском языке в оккупации. Поэтому ведет себя осторожно».

Уже после того, как Тамара уехала, в дом ее родителей ворвались представители ФСБ - требовали отдать спрятанные украинские флаги. Мама Тамары еще в 2014 году принесла их домой из садика, где работала - выбросить рука не поднялась.

«Родители все отдали. Но во время обысков их, в частности, спрашивали и о том, где дети и что они делают в Украине. А на папу еще и дело завели за старый антироссийский пост в соцсетях», - рассказывает Тамара.

По словам девушки, в Донецке родителей держит дом, коты, а также ощущение, что где-то в другом городе они никому не будут нужны.