На месте бывшего здания суда в самом центре Таллинна построят 12-этажную высотку

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус пояснила, что принадлежащее государству здание суда, которое уже много лет пустует, к сожалению, больше не будет использоваться по прямому назначению. Поэтому уже продолжительное время ведется процедура утверждения планировки, которая разрешит его снос и строительство на его месте жилых и деловых зданий.

Решение по планировке многоуровневого здания позволяет спроектировать здание высотой до 12 этажей вдоль улицы Лийвалаиа, которое, среди прочего, будет выполнять функцию шумозащитной стены. Точное расположение подъездной дороги будет уточнено в ходе проектирования улицы Лийвалайа, но предполагается, что с прокладкой трамвайной линии уровень шума в этом районе снизится.

Планировка охватывает участок Лийвалайа, 24 и прилегающую территорию. Площадь планируемой территории составляет 0,8 гектара, она расположена в центре города, в микрорайоне Веэренни, на углу улиц Лийвалайа и Уус-Татари.

Цель детальной планировки - упорядочить и уплотнить застройку центра города, спроектировать новое здание с соблюдением существующей линии застройки и создать единую городскую стену вдоль улицы Лийвалайа. Также планируется улучшить условия передвижения для пешеходов и велосипедистов, а рядом с перекрестком улиц Татари и Уус-Татари - обустроить компактную зеленую зону или городскую площадь.

После утверждения детальной планировки Таллиннский департамент городского планирования и управа района Кесклинн проведут публичное обсуждение.