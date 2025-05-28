Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии

Первый раз о возможной продаже компании Äripäev услышал в феврале. Тогда член правления ITAK OÜ и владелец 90% доли Марко Лукк сообщил, что в последние годы поступало множество предложений по поглощению, однако до заключения сделки ни одно из них не дошло.