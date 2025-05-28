Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии

Asker Healthcare Group, чье IPO недавно состоялось на Стокгольмской бирже, объявила о приобретении ITAK OÜ – крупнейшего в Эстонии поставщика средств реабилитации и медицинской помощи, пишет dv.ee.
Первый раз о возможной продаже компании Äripäev услышал в феврале. Тогда член правления ITAK OÜ и владелец 90% доли Марко Лукк сообщил, что в последние годы поступало множество предложений по поглощению, однако до заключения сделки ни одно из них не дошло.
Теперь же Лукк заявил, что в соответствии с условиями контракта не может комментировать сумму сделки. По его данным, деятельность ITAK будет продолжаться в обычном режиме.
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