Проверка спасателей выявила массовые нарушения пожарной безопасности в кафе и ресторанах

Инспекторы Спасательного департамента с 19 по 25 мая проверили заведения общественного питания в Пярнумаа, Ярвамаа, Рапламаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа. Нарушения выявлены в 80 процентах проверенных предприятий.
В течение недели проверки прошли в пятидесяти четырех кафе и ресторанах. Лишь одиннадцать из них соответствовали всем необходимым требованиям. В остальных сорока трех заведениях выявлены различные проблемы. Два предприятия получили штрафы по восемьдесят евро, а в отношении еще двух заведений начато производство о проступке из-за серьезных нарушений.
Специалисты обращали особое внимание на состояние путей эвакуации, работу вентиляционных систем, наличие и исправность огнетушителей и пожарной сигнализации. «К сожалению, в большинстве заведений не знали, что с июня прошлого года для кухни, где готовят горячие блюда, необходим огнетушитель класса F объемом не менее двух литров. Его не оказалось в тридцати восьми кафе и ресторанах, - рассказала главный инспектор бюро по надзору за безопасностью Ляэнеского спасательного центра Авели Ээскиви. - В остальных помещениях можно использовать обычные порошковые огнетушители, но на кухне обязательно должен быть хотя бы один огнетушитель класса F - он предназначен для тушения горящих масел и жиров».
Инспектор подчеркнула, что самой пожароопасной частью кафе и ресторанов является вентиляция. Тридцать два заведения не следили за ее состоянием. «Во время приготовления пищи на кухне жир оседает в вентиляционных системах. Если их регулярно не чистить, возгорание на плите может по вентиляционным каналам моментально распространиться по всему зданию. Необслуживаемая вентиляция превращается в реальную угрозу для имущества и безопасности посетителей», - отметила Ээскиви.
Помимо этого, во всех проверяемых заведениях инспекторы обязательно контролировали работу пожарной сигнализации и состояние эвакуационных выходов. В двадцати пяти случаях сигнализация не работала, а у шестнадцати объектов были нарушены требования к эвакуационным путям и выходам. «При пожаре людям важно получить своевременное предупреждение и быстро покинуть здание без препятствий. Если этого не обеспечить, последствия могут быть очень трагичными», - подчеркнула инспектор.
Несмотря на тревожные результаты, некоторые заведения показали образцовый уровень безопасности. Ресторан Halinga в Пярнумаа, HolliVuud в Рапламаа, Vääna Vana tall в Ярвамаа и Kodulinna Lokaal на Сааремаа прошли проверку без замечаний.
В ближайшее время заведения общественного питания останутся в центре внимания Спасательного департамента, а там, где выявлены серьезные нарушения, будут проведены дополнительные проверки.