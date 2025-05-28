Проверка спасателей выявила массовые нарушения пожарной безопасности в кафе и ресторанах

В течение недели проверки прошли в пятидесяти четырех кафе и ресторанах. Лишь одиннадцать из них соответствовали всем необходимым требованиям. В остальных сорока трех заведениях выявлены различные проблемы. Два предприятия получили штрафы по восемьдесят евро, а в отношении еще двух заведений начато производство о проступке из-за серьезных нарушений.

Специалисты обращали особое внимание на состояние путей эвакуации, работу вентиляционных систем, наличие и исправность огнетушителей и пожарной сигнализации. «К сожалению, в большинстве заведений не знали, что с июня прошлого года для кухни, где готовят горячие блюда, необходим огнетушитель класса F объемом не менее двух литров. Его не оказалось в тридцати восьми кафе и ресторанах, - рассказала главный инспектор бюро по надзору за безопасностью Ляэнеского спасательного центра Авели Ээскиви. - В остальных помещениях можно использовать обычные порошковые огнетушители, но на кухне обязательно должен быть хотя бы один огнетушитель класса F - он предназначен для тушения горящих масел и жиров».