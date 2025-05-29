Медицинская реформа сулит серьезные изменения: кто и как будет получать помощь в ЭМО в Эстонии

Тема перегруженности сотрудников ЭМО бурлит в последние дни в Эстонии как на страницах газет, так и в социальных сетях. Наибольшая нагрузка приходится на ЭМО в Тарту и Таллинне. Так, в отделение неотложной помощи (ЭМО) Региональной больницы ежедневно обращается более 200 пациентов, и за последние четыре года количество обращений неуклонно растет.