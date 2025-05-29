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Медицинская реформа сулит серьезные изменения: кто и как будет получать помощь в ЭМО в Эстонии

В EMO ожидают, что люди возьмут большую ответственность за свое здоровье и научатся справляться с легкими проблемами самостоятельно и в сотрудничестве с семейным врачом.

В Эстонии готовится медицинская реформа: проблему перегрузки ЭМО власти хотят решить по примеру Дании. Rus.Postimees выяснил, что именно ждет пациентов.

Тема перегруженности сотрудников ЭМО бурлит в последние дни в Эстонии как на страницах газет, так и в социальных сетях. Наибольшая нагрузка приходится на ЭМО в Тарту и Таллинне. Так, в отделение неотложной помощи (ЭМО) Региональной больницы ежедневно обращается более 200 пациентов, и за последние четыре года количество обращений неуклонно растет.

По словам заведующей центром экстренной медицины Региональной больницы, доктора Марит Мярк, не остановило эту тенденцию и повышение платы за визит. «В 2024 году число самообращений увеличилось на 7%, из которых 76% составляли пациенты, не нуждающиеся в экстренной помощи. По оценкам, половина из них не нуждалась во вмешательстве специалиста», - рассказала она Rus.Postimees.

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