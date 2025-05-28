Беларусь отодвинула от границ НАТО совместные с РФ учения

Власти Беларуси решили сместить запланированные на сентябрь совместные с Россией военные учения от границы со странами НАТО, заявил в среду, 28 мая, министр обороны страны Виктор Хренин на заседании Совета глав Минобороны ОДКБ в Бишкеке. «Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ», - приводит слова Хренина Telegram-канал министерства.

По словам министра, запланированные учения «не нацелены против кого-либо», а перенесение их основных маневров от границ с «недружественными» странами свидетельствует о готовности Беларуси «к диалогу и снижению напряженности в регионе» и «надеясь на конструктивную ответную реакцию». Точного места переноса маневров он не указал, как и не сообщил, насколько близки они будут к границе с Украиной.

В свою очередь помощник Хренина по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что число участников учений «Запад-2025» будет сокращено почти вдвое. По данным издания «Зеркало», в них могут быть задействованы до 100 тысяч военнослужащих. Ранее в Минобороны Беларуси подчеркивали, что такие учения проводят «планово раз в 3-4 года». В свою очередь власти Польши заявляли, что совместно с НАТО готовят крупнейшие за последние годы дивизионные маневры в ответ на учения «Запад-2025».